Eden Hazard trapt Chelsea vanop de stip naar de finale van de Europa League

Eden Hazard heeft Chelsea naar de finale van de Europa League getrapt. De Rode Duivel trapte de beslissende strafschop binnen nadat de score in de return van de halve finale tegen Frankfurt na 120 minuten 1-1 was. Onze landgenoot gaf ook al de assist voor de 1-0 en was daarmee matchbepalend.

Geen verrassing zoals in de Champions League. Het was hinken op twee gedachten voor Hazard en zijn team. Na de 1-1 in de heenwedstrijd had Chelsea aan een 0-0 genoeg, dus was het afwachten of vol voor het doelpunt gaan. Frankfurt had absoluut één doelpunt nodig en begon gretig.

De druk in de eerste tien minuten kwam van Duitse kant, maar echte dreiging kwam er niet uit. Chelsea brak af en toe uit en kon gevaarlijk zijn. Eerst stuurde Jorginho Hazard diep, maar die kon net niet bij de bal. Aan de overkant nam Da Costa de bal in één tijd op de slof, maar Kepa was bij de pinken om de bal uit zijn winkelhaak te zweven. Het duurde twintig minuten vooraleer Chelsea echt kon dreigen. Hazard zette goed door op links, gaf de bal mee aan Giroud, die op Trapp besloot. Een vrije trap van Willian haalde Hasebe van de lijn. Het spel lag nu volledig bij de Engelsen. Lees verder onder de foto.

Loftus-Cheek verschalkt Trapp bij de 1-0. Foto: REUTERS

De 0-0 stond net geen halfuur op het bord toen Hazard Loftus-Cheek richting doel stuurde. De Engelsman legde de bal met een gekruist schot naast Trapp in doel. Frankfurt leek niet aangeslagen en ging weer vooruit onder leiding van hun enorm aanwezige fans. Rebic kon afdrukken, maar zag zijn schot in hoekschop gewerkt. Langs de andere kant mocht Frankfurt ook blij zijn dat Falette niet met rood naar de kant moest toen hij zijn voet op de kuit van Willian plantte. Loftus-Cheek kon nog gevaarlijk zijn voor The Blues, maar scoren lukte niet meer. Lees verder onder de foto.

Falette kon rood krijgen voor een vuile fout op Willian. Foto: REUTERS

Frankfurt startte gretig aan de tweede helft. Na drie minuten stuurde Hasebe de bal naar Jovic, die aflegde voor Gacinovic. De Serviër speelde in één tijd weer naar Jovic, die oog in oog met Kepa, de Spanjaard verschalkte. Het was het tiende doelpunt van Jovic in de Europa League die zich op gelijke hoogte stelde met Giroud. Een minuut later kon Giroud weer alleen topschutter worden na een geweldige assist van Hazard, maar de Fransman besloot rakelings naast. Desondanks bleven de Duitsers de druk opvoeren en kwam Chelsea enkele keren goed weg. Lees verder onder de foto.

Jovic trapte de 1-1 op het bord. Foto: AP

Chelsea begon sterretjes te zien. Hazard en zijn manschappen werden naar achter geduwd door het beklijvende duo Jovic-Rebic. Het spel verwaterde wat en zowel Chelsea als Frankfurt hadden het moeilijk om nog voor doelgevaar te zorgen. Maar dat was buiten Eden Hazard gerekend. De Rode Duivel zag na een puike dribbel goed het gaatje voor Zapacosta, die met een knal Trapp deed bibberen. Chelsea kon het laken niet naar zich toe trekken in een spannend slot. Frankfurt ging traag en gestaag richting doel van Kepa en had duidelijk naar de Champions League gekeken. Al lukte een beslissende treffer niet meer voor de Adlerträger en waren twee keer vijftien minuten extra hun deel. Lees verder onder de foto.

Hazard had een lastige wedstrijd. Foto: REUTERS

Na vijf minuten rusten begon Chelsea op zoek te gaan naar het bevrijdende doelpunt. Zowel Barkley als Hazard gingen hun kans. Ook op de counter lukte het niet voor de Londenaren. Dan maar aan de overkant, dacht Frankfurt. Haller zag zijn poging op de lijn gekeerd door David Luiz. Het spel ging op en af en de moeheid kroop in de benen. Vlak voor het einde van de eerste verlenging was het opnieuw Haller die een kopbal zag gekeerd op de lijn. Lees verder onder de foto.

David Luiz kon maar net op de lijn de 1-2 voorkomen. Foto: EPA-EFE

Het was Chelsea dat vol voor de overwinning ging in de tweede verlenging. Emerson zag een gaatje, maar Trapp sloot het net op tijd en ook op een schot van Zapacosta toonde hij zijn klasse. Frankfurt kwam niet meer onder de Engelse druk onder uit. Azpilicueta zorgde vijf minuten voor affluiten voor de 2-1 na een luchtduel met Trapp, maar de scheidsrechter besloot het doelpunt af te keuren. Dat was meteen het laatste wapenfeit voor de elfmeters. Het was alsof het in de sterren stond geschreven voor Eden Hazard. Frankfurt miste twee strafschoppen en Hazard trapte de beslissende tegen de netten. Het is de eerste keer dat de finale van de beide competities wordt gespeeld door vier clubs uit hetzelfde land.

Azpilicueta zag zijn doelpunt afgekeurd na een duel met Trapp. Foto: REUTERS

Kepa bleef goed staan en stopte een strafschop. Foto: REUTERS

Eden Hazard nam afscheid van ‘zijn’ Stamford Bridge. Foto: REUTERS

