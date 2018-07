Standard-AA Gent: spektakel, discussie, mooie goals en op het einde wint Preud’homme

De kop is eraf: de eerste wedstrijd van de Jupiler Pro League 2018-2019 zit erop, en het was er een met mooie goals én discussie. Standard klopte AA Gent met 3-2 en is de eerste competitieleider. Vooral over de tweede goal van de Rouches zal nog nagekaart worden, want er zat een ferm buitenspelgeurtje aan.

AA Gent-coach Yves Vanderhaeghe zei het al voor de match: “Vorig jaar zijn we regelmatig benadeeld geweest in Luik, dus zou ik hen graag nu een peer stoven.” En ook vandaag kon zijn ploeg zich benadeeld voelen. Dat zit zo: na een sterke eerste helft van Standard, beloond met een goal van Djenepo, had AA Gent vlak voor rust gelijkgemaakt. Tegen de gang van zaken in, maar wel een mooi doelpunt op een goed moment.

Een morele opkikker voor de Buffalo’s dus, die op hun elan doorgingen en een betere tweede helft speelden. Niet dat ze Standard domineerden, maar het spel ging in elk geval beter op en neer. Maar toen kwam dus die 59ste minuut: de bij Gent voor Vadis ingevallen Esiti miste zijn controle en tikte Mpoku aan in het strafschopgebied. Geel, strafschop, koud kunstje voor Mpoku. De woede bij Gent was groot. Niet omwille van de fout van Esiti, wel omdat Cavanda aan het begin van de actie buitenspel leek te staan (zie beeld onder). Hoe dan ook: de VAR greep niet in, tot frustratie van al wat Gents was.

Koele Emond

Een opdoffer voor de bezoekers dus, zeker omdat Dompé daarna dé kans op de 2-2 liet liggen. De nieuwkomer kwam alleen voor Ochoa maar knalde hoog over doel. Zo moet het niet, toonde zijn tegenhanger Emond. Hij kreeg een halve meter ruimte, passeerde Coosemans, leek alsnog te zullen missen uit een scherpe hoek maar kreeg de 3-1 finaal wel tegen de netten.

Match gespeeld? Neen, want Gent klom wéér terug. De voor Jaremtsjoek ingevallen Stallone Limbombe stond amper drie minuten op het veld toen hij een teruglegger staalhard in doel trapte: 3-2. Een mooi debuut, heet dat, maar veel schoot zijn nieuwe team er niet mee op. AA Gent probeerde de druk immers nog op te voeren, maar kon de eerste, zure nederlaag van het seizoen niet vermijden. Zo viert Michel Preud’homme zijn terugkeer bij Standard met een eerste zege in een topper.

Foto: Photo News