Vernieuwd Anderlecht geeft visitekaartje af op veld KV Kortrijk, Santini scoort meteen hattrick

Een compleet vernieuwd Anderlecht heeft in de eerste wedstrijd van het seizoen meteen zijn visitekaartje afgegeven. KV Kortrijk ging in eigen huis met 1-4 voor de bijl. Ivan Santini was met drie doelpunten de grote man bij paars-wit, waar de pas 19 geworden Alexis Saelemaekers ook indruk maakte. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Le nouveau Anderlecht est arrivé. Trainer Hein Vanhaezebrouck startte het nieuwe voetbalseizoen met een compleet andere ploeg dan die van vorig jaar. Maar liefst acht spelers mochten hun debuut maken voor paars-wit: Didillon, Bornauw, Vranjes, Milic, Makarenko, Cobbaut, Dimata en Santini. Enkel Trebel, Saelemaekers en Gerkens kwamen vorig jaar al in actie onder Vanhaezebrouck. Ook KV Kortrijk begon met vier nieuwkomers. Glen De Boeck gaf Hines-Ike, Kanu en Mboyo meteen een plek in de ploeg.

De Belgische recordkampioen gaf meteen zijn visitekaartje af op het veld van Kortrijk. Het systeem-Vanhaezebrouck werkte wonderwel, met jonge Belgische flankspelers Alexis Saelemaekers (19) en Elias Cobbaut (20) die het allebei uitstekend deden. Na twee minuten al ging het via die twee tot bij de naar rechts uitgeweken Pieter Gerkens, die de bal voor de pot gooide. Ivan Santini verlengde de bal heerlijk overhoeks in een boog over Kortrijk-doelman Thomas Kaminski. Precies in de verste hoek.

Sterke rechterflank Saelemaekers

Vooral de rechterflank van Anderlecht zaaide paniek. Saelemaekers schilderde op het halfuur een bal op het hoofd van Landry Dimata, die de dubbele voorsprong op het bord zette. Een zwak KV Kortrijk kon amper wat terugdoen. Verder dan enkele dreigende afstandsschoten van Idir Ouali kwam het niet.

Foto: BELGA

En blijkbaar leerden de Kerels ook niet uit hun fouten. Meteen na rust kreeg Saelemaekers weer een boulevard, en weer kon hij er zomaar Dimata uitkiezen. Die miste zijn schot, maar Santini kon makkelijk binnentikken: 0-3. De supporters van Anderlecht genoten en uitblinker Saelemaekers bracht ze helemaal in vervoering met een prachtig uitgevoerd Zidane’tje.

Santini vervolledigt hattrick met pareltje

Het mooiste doelpunt van de avond moest echter nog komen. Santini stond goed op te letten bij een slechte ingooi van Thomas Kaminski, en zette de doelman met een bekeken lob vanop zo’n 25 meter te kijk. Het inspireerde een supporter van Anderlecht ertoe het veld op te lopen, aan het knuffelen te gaan met de doelpuntenmaker en een kat-en-muis-spel te beginnen met de stewards.

Vijf minuten voor tijd wist KV Kortrijk wel nog een eerredder te scoren. Een voorzet van Elohim Rolland werd door Anderlecht-debutant Ognjen Vranješ ongelukkig in eigen doel gewerkt. Niet dat dat het Brusselse feestje kon bederven.