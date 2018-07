Opdoffer voor Zulte Waregem: Waasland-Beveren haalt 2-0 achterstand op en pakt een punt

Zulte Waregem is met een opdoffer van jewelste aan het nieuwe seizoen begonnen. Het leek op weg naar een zekere zege tegen Waasland-Beveren, dat 85 minuten lang geen kans bij elkaar voetbalde. Maar in de slotfase scoorde het op miraculeuze wijze nog twee keer. Hicham Faik en Hamdi Harbaoui hadden de thuisploeg op een dubbele voorsprong gebracht, maar Aleksandar Boljevic en Joachim Van Damme verpestten het feestje van Essevee en de afscheidnemende Onur Kaya. Het werd 2-2. Bekijk om 23u de samenvatting op Sportwereld.be!

Voor Francky Dury was het, sinds de promotie in 2005, zijn vijfhonderdste wedstrijd als coach van Zulte Waregem. Tijd voor een feestje dus aan de Gaverbeek, en na vier minuten stonden de fans effectief al te zingen en te swingen. Harbaoui stuurde Buffel diep met een hakje en diens lage voorzet bereikte Faik, die zijn linker tegen de bal zette en raak trof. De perfecte manier om het seizoen in te zetten.

Foto: BELGA

Meteen twee nieuwkomers dus die hun stempel drukken. Van de 37-jarige Buffel wisten we dat hij nog lang niet versleten was – het zal niet zijn laatste assist zijn dit seizoen. Naar Faik waren we eerder benieuwd. Vanuit Nederland sijpelde vooral lof voor zijn traptechniek door. Dat bewees hij meteen door loepzuiver en in één tijd te scoren. Als Kaya straks weg is – komende week trekt hij naar KV Mechelen – kan hij hem vervangen. Nu stonden ze nog allebei in de ploeg, Faik centraal en Kaya op links.

Tegen ex-club

De derde nieuwkomer bij Essevee heette Demir en die kwam van… Waasland-Beveren. Hij koos het juiste moment om op de Freethiel te vertrekken, want Jans, Angban en Thelin en eerder Seck en Morioka deden dat ook al. Qua sterkhouders bleven alleen Roef en Ampomah over. Niet evident voor Yannick Ferrera, die gisteren na vier minuten dus al flink baalde. Zijn achterhoede werd helemaal uit verband gespeeld bij die 1-0. En zijn ploeg kon nadien geen vuist maken. Met vijf nieuwkomers in de basis (Salquist, Vukotic, Massop, Bizimana en Badibanga) zocht Waasland-Beveren tevergeefs naar doelkansen. Voor rust bleef het telraam onaangeroerd. Het enige waar de fans zich aan konden optrekken, waren enkele leuke dribbels van Ampomah en een paar broodnodige tussenkomsten van Roef. Want Zulte Waregem – ook niet geweldig maar wel degelijk – had gerust zijn voorsprong kunnen uitdiepen. Harbaoui kon eerst net niet bij de bal en kopte ook nog eens naast.

Ferrera greep aan de rust al in en bracht Forte voor Ndiaye, die met de weinig bruikbare ballen die hij had gekregen ook niks deed. De Italiaanse spits moest voor meer aanwezigheid zorgen. Niet veel later volgde de tweede wissel, de jonge Heymans loste Bizimana af. De thuisploeg bleef echter het gevaarlijkst. Op het uur knalde De fauw van ver richting doel, Roef moest zich serieus reppen om de afgeweken bal uit zijn doel te slaan. Kaya miste in de herneming. Van uitstel kwam geen afstel. Marcq onderschepte even later de bal, gaf mee met De Pauw en die bediende Harbaoui. De Tunesiër kopte binnen, zijn 86ste doelpunt in de Belgische eerste klasse was een feit.

Foto: BELGA

Applaus voor Kaya

Ei zo na kopte De Pauw de 3-0 op het bord. Het sein voor Ferrera om ook een derde keer te wisselen, dit keer kwam Boljevic erop. Maar het bracht geen zoden aan de dijk. De match leek gespeeld. Roef zorgde er opnieuw voor dat de score niet hoger opliep, met een kattenreflex op een deviatie van Harbaoui. 2-0, daar bleef het bij, dacht iedereen. Een schot van Badibanga in de 84ste minuut – voor de bezoekers het eerste tussen de palen – bracht er geen verandering meer in. Maar in de 86ste minuut waagde ook Boljevic maar eens zijn kans. Bossut was zowaar geklopt, 2-1.

Toch nog spanning dus. Zulte Waregem leek nog altijd zegezeker en Kaya kreeg zijn verdiende applausvervanging. Maar in de absolute slotseconden was daar plots Joachim Van Damme die als een duivel uit een doosje kwam en de 2-2 in doel kopte. Ongeloof alom op de tribunes en nogmaals het bewijs dat in het voetbal alles snel kan keren. Ferrera was door het dolle heen en sprong het veld op. Met het spel kan hij niet tevreden zijn, maar met het doorzettingsvermogen van die laatste vijf minuten des te meer. Het feestje aan de Gaverbeek werd zo toch enigszins verstoord.