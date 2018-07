Ook Club Brugge is op de afspraak in eerste competitiematch: vijf goals tegen Eupen, hattrick van Vossen

Net zoals titelconcurrenten Anderlecht en Standard heeft Club Brugge zijn competitiestart niet gemist. Een hattrick van Jelle Vossen en twee goals van Wesley Moraes zorgden voor een stevige 5-2 zege tegen Eupen, dat pas in het slot zijn tanden liet zien. Ook de videoref zorgde voor spektakel door beide teams een strafschop toe te kennen.

Twee wissels bij Club Brugge in vergelijking met de zege in de Supercup tegen Standard: Benoît Poulain kwam in de ploeg voor Saulo Decarli, Ivan Tomecak kreeg de voorkeur op Dion Cools om de geblesseerde Krépin Diatta te vervangen. Bij de bezoekers uit Eupen verrassend geen Danijel Milicevic. Nieuwkomer David Pollet stond wel in het team.

Net zoals Anderlecht zaterdag liep het ook voor Club Brugge al vanaf de start gesmeerd. Minuut zes: bij Eupen stonden ze met grote ogen te kijken hoe eerst Tomecak en dan Danjuma de bal voor doel gooiden, en ook bij de schoten van Jelle Vossen - een parade van keeper Hendrik Van Crombrugge - en de rebound van Wesley Moraes keken ze braafjes toe. Resultaat? Een vroege 1-0 voor de landskampioen dankzij hun Braziliaanse spits.

Twee Brugse goals op één minuut

Halfweg de eerste helft deed de videoref een eerste keer van zich spreken: Poulain kreeg bij een hoekschop een hand in zijn gezicht van Eupen-verdediger Siebe Blondelle, na het bekijken van de beelden gaf scheidsrechter Nathan Verboomen een strafschop. Een kolfje naar de hand van Jelle Vossen. Amper een minuut later stond het zowaar al 3-0 na een hemelse combinatie tussen Hans Vanaken, die met een subtiele baltoets Wesley door de Eupense defensie loodste, en Wesley. Die laatste zette Van Crombrugge in zijn hemd met een heerlijk lobje.

Eupen een vogel voor de kat, Club Brugge bezig aan een zondagnamiddagwandeling. Enige smet voor de Bruggelingen was het uitvallen van Stefano Denswil. Samen met Brandon Mechele is hij nu al de tweede centrale verdediger van blauw-zwart die geblesseerd is.

Vossen vervolledigt hattrick

Na rust bleef Club Brugge al te makkelijk door de Eupense verdediging lopen. Bij een nieuwe voorzet vanop de flank bleef Danjuma klaarkijkend. Hij schotelde ook Vossen zijn tweede doelpunt voor. Daarna leek de forfaitscore in de lucht te hangen, tot Eupen via een knappe deviatie van Eric Ocansey de 4-1 scoorde. En een minuutje later was de videoref er weer: hij had gezien dat Matej Mitrovic op de voet van Ocansey was gaan staan. Weer penalty, en weer was het kassa. Luis Garcia trapte de 4-2 op het bord.

Bij Club Brugge gingen ze zowaar achteruit lopen in twintig zwakke laatste minuten van de thuisploeg, maar Eupen deed niets meer met de geboden ruimte. Integendeel, in de slotfase mocht Jelle Vossen vanop de stip zelfs nog de 5-2 op het bord zetten toen Rémi Mulumba Poulain wel erg opzichtig tegen de grond trok. Tot overmaat van ramp voor de Oostkantonners kreeg de Fransman nog een tweede gele kaart onder de neus geduwd.

Door de zege komt Club Brugge samen met titelconcurrenten Anderlecht en Standard meteen bovenaan het klassement.