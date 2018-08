Roef houdt Standard van zege bij Waasland-Beveren, invaller Carcela krijgt in het slot rechtstreeks rood

Standard heeft niet kunnen winnen op het veld van Waasland-Beveren: 0-0. Thuisdoelman Davy Roef hield de nul op het bord met enkele goede reddingen, bij de Rouches kreeg invaller Mehdi Carcela rechtstreeks rood nadat hij al te driest een tegenaanval afbrak. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Thuisploeg Waasland-Beveren begon met een compleet andere ploeg dan degene die bij Zulte Waregem op de valreep nog een 2-2 gelijkspel afdwong. Trainer Yannick Ferrera posteerde maar liefst vier nieuwe namen in de ploeg. Schryvers, Bizimana, Ndiaye en Ampomah moesten hun plek afstaan aan Threlkeld, Vanzo, Boljevic en Forte. Standard-trainer Michel Preud’homme voerde dan weer helemaal geen vervanging door na de 3-2 zege tegen AA Gent. Zelfs de teruggekeerde Mehdi Carcela moest gewoon op de bank beginnen.

Op het veld van Beveren leken de Rouches op hun elan door te gaan. De troepen van Preud’homme domineerden, kwamen tot kansen… maar konden niet scoren. Op slag van rust had Waasland-Beveren-doelman Davy Roef een geweldige reflex in huis op een gekruiste kopbal van de volledig vrijstaande Moussa Djenepo. In de rebound maaide Renaud Emond de bal wild over de doelmond.

Ook Carcela kan het niet forceren

Een teleurstellende thuisploeg schoot pas na rust wakker. De grootste kans voor de Oost-Vlamingen werd door Lamine Ndao vanuit buitenspelpositie op de deklat geknald. Toch bleven de beste kansen ook nu voor de Luikenaars, waar sterspeler Carcela even na het uur inkwam. De Belgische Marokkaan pakte uit met een prachtige splijtende pass. Via Paul-José Mpoku kon Emond aanleggen, maar alweer Roef hield Standard van de openingstreffer.

Een slotoffensief van de roodhemden leverde niets meer op, de thuisploeg kwam er enkele keren gevaarlijk uit op de counter. Carcela probeerde één van die tegenaanvallen af te breken met een professionele fout, maar deed dat al te driest: ref Bram Van Driessche trok rechtstreeks rood. Zo eindigde de partij op 0-0 en een dubbele kater voor Standard, dat zijn maximum na twee matchen al kwijt is. Waasland-Beveren telt twee op zes.

Dinsdag staat voor Standard een nieuwe test op het programma. Dan wacht Ajax in de derde voorronde van de Champions League.