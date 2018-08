Cercle lijkt zege uit handen te laten glippen tegen Lokeren, maar scoort toch winning goal in blessuretijd

Cercle Brugge heeft zijn eerste zege sinds haar terugkeer naar de Jupiler Pro League te pakken. De Bruggelingen wonnen op speeldag 2 in eigen huis met 3-2 van Lokeren. Cercle zat al snel op rozen na twee goals van Bruno in de eerste zeven minuten, maar Lokeren kwam toch terug op gelijke hoogte. De match stevende af op een gelijkspel, tot Guévin Tormin in de 91e minuut de winning goal maakte voor groen-zwart. Cercle start de competitie prima met vier op zes, Lokeren bengelt samen met Eupen met nul op zes helemaal onderaan.

Lokeren was op de openingsdag al door de mand gevallen door zwaar te verliezen tegen Racing Genk. Zelfs Peter Maes was er die avond moedeloos van geworden.

Cercle was vorige week met één punt goed weg gekomen uit Sint-Truiden maar was er volgens STVV-trainer Marc Brys alleen maar vervelend geweest. Geen reden voor de nieuwe Franse trainer Laurent Guyot om veel te veranderen aan zijn ploeg. Enkel Omolo vloog naar de bank voor de opgelapte Arnaud Lusamba (ex-Nice).

Maar het geduld van de jonge Fransman om te debuteren werd op de proef gesteld want de aftrap moest worden uitgesteld wegens problemen met de VAR, inderdaad daar gaan we weer. Het reglement schrijft dan voor dat men 30 minuten krijgt om het te fiksen of er wordt zonder VAR gespeeld. De omroeper van Cercle had dat anders begrepen en moedigde de fans zelfs aan om weer de kantines op te zoeken maar sneller dan verwacht bleek het systeem toch te werken. Om kwart over acht kon men dan toch van start gaan.

Foto: Photo News

Na de pandoering van vorige week sneuvelden Marzo en Miric bij Lokeren terwijl Filipovic wegens een rode kaart geschorst was. Hupperts en Diaby profiteerden er van en ook Tirpan (ex-Eupen) mocht debuteren.

Lokeren had zijn lesje van vorige week echter nog niet geleerd. Net als tegen Genk slikte het al na drie minuten de eerste goal. Marecek werd goed ingesloten en verloor de bal. Alsof dat nog niet genoeg was werd de voorzet van Tormin ook nog eens slecht weg gewerkt in de voeten van Hoggas die in één tijd Bruno bediende. De ex-spits van Lille en Samara tikte de bal koelbloedig binnen. Lokeren was helemaal de pedalen kwijt. Vorige week stond het na één kwartier 2-0 achter, gisteren al na amper acht minuten. Want de tweede Cercle-goal kwam er snel. Wel één met een geurtje aan. Nieuwkomer Lusamba liet zich meteen gelden en vond Tormin, die op de paal besloot. De goed gevolgde Bruno benutte de rebound maar de assistent had voor buitenspel gevlagd. Ref Wesley Alen zonderde zich echter ostentatief af en had minutenlang via zijn oortjes contact met het VAR-busje en valideerde het doelpunt. Lokeren 2-0 achter, van een dramatische start gesproken.

Het dieptepunt was bereikt en Lokeren probeerde qua balbezit het evenwicht te herstellen. Dat lukte met een vrij goedkope penalty. Het spel was ook virieler geworden en leverde Lokeren een terechte vrijschop op.

Bruno kreeg daarbij in de muur de bal van Cevallos tegen de hand. Geel oordeelde Allen en wees ook meteen maar de stip. Penaltyspecialist Maric gaf Nardi geen schijn van kans. Lokeren weer in de match maar de beste kansen bleven toch voor Cercle. Maric voorkwam echter keer op keer erger.

Gelijkmake van Cevallos

2-1 halfweg en Lokeren moest voor de tweede helft alles op alles zetten. Hij liet de zwakke Mareck binnen voor Benchaib en schakelde naar het voorbeeld van de thuisploeg over op 442. Een goede zet, Mercier had Cercle wel nog direct op 3-1 kunnen zetten maar zijn knal zoefde nipt naast de kruising. Lokeren zocht de gelijkmaker via De Ridder en Saroka. Die kwam er uiteindelijk even na het uur toch en via wie anders dan Cevallos? Een goal die wel een beetje uit de lucht kwam gevallen. Saroka werkte hard en bediende Cevallos legde de bal naast Nardi.

Foto: Photo News

Lokeren had de achterstand opgehaald en putte daar vertrouwen uit . Gelukkig voor groen-zwart was Nardi alert op een schot van Saroka maar aan de overzijde mocht ook Diaby een kaars branden. Hij trapte lukraak over de bal maar Bruno mikte nog nipt naast. De beste kans was nog voor Cercle en de snelle en technisch sterke Guévin Tormin maar Verhulst redde knap. Dat het toch 2-2 werd had Cercle vooral aan zichzelf te wijten. Het was niet efficiënt genoeg wat ook De Belder stuurde de 3-2 nog centimeters naast de paal.

Toch kreeg de vereniging nog loon naar werken In de toegevoegde tijd bezorgde uitblinker Tormin op aangeven van de opgerukte Taravel de nieuwkomer nog de verdiende overwinning.