Antwerp kan Kortrijkse muur niet slopen: geen zes op zes voor The Great Old

Antwerp heeft geen gevolg kunnen breiden aan de zege op de eerste speeldag. The Great Old bleef voor eigen publiek steken op een 0-0-gelijkspel tegen KV Kortrijk.

Na een studieronde van een tiental minuten eiste Antwerp meer en meer de bal op. Dat leverde een aantal halve kansen op via onder andere Rodrigues en een resem schoten vanuit de tweede lijn, meestal van de fluwelen voeten van Hairemans. Maar ofwel stond het vizier niet scherp, ofwel had bezoekend doelman Kaminski telkens het laatste woord.

Antwerp verdiende een voorsprong, maar ging dus met een 0-0 de rust in. KV Kortrijk slaagde er niet in om tijdens de eerste helft één deftige aanval in elkaar te knutselen. Tot frustratie van de Boeck.

Foto: BELGA

Kortrijkse muur

Na de pauze hetzelfde beeld: Antwerp met de overwacht tegen een bijzonder zwak KVK. De thuisploeg kreeg al snel vier hoekschoppen na elkaar, maar kon er weinig mee aanvangen. Na een klein uur stond het wel ei zo na 1-0. Goeie actie van Hairemans op rechts. Hij bracht de bal voor richting Bolingi. Die streelde de bal met het hoofd, maar het leer ging centimeters naast.

Antwerp bleef beuken op de Kortrijkse muur maar echt kansen creëren, was moeilijk voor de troepen van Bölöni. De gevaarlijkste actie was nog een scherpe voorzet van Rodrigues, maar de 0-0 bleef op het bord. Antwerp start de competitie zo met een vier op zes, Kortrijk pakt zijn eerste punt.