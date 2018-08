Paars-wit koningskoppel doet het opnieuw: Anderlecht verplettert Oostende na de rust

Anderlecht is het seizoen begonnen met een deugddoende zes op zes. Na de vlotte 1-4 tegen Kortrijk vorige week ging nu in eigen stadion KV Oostende voor de bijl. Opnieuw waren het Landry Dimata en Ivan Santini die voor de doelpunten zorgden. In het laatste kwartier ontspon zich een waar doelpuntenfestival, Santini leidde zijn ploeg met een nieuwe hattrick naar een ruime 5-2 zege.

Na de walk-over tegen Kortrijk werden dezelfde elf spelers verwacht voor de komst van Oostende, de ex-ploeg van onder meer voorzitter Marc Coucke en sportief manager Luc Devroe. De jonge verdediger Sebastiaan Bornauw moest na zijn glansprestatie van vorige week echter ziek verstek geven, zo kwam Dennis Appiah aan de aftrap. Bij Oostende gooide trainer Gert Verheyen Jordi Vanlerberghe en Logan Ndenbe in de strijd, Nicolas Rajsel en Aristote Nkaka verhuisden naar de bank.

Anderlecht nam het heft meteen in handen en trok naar voren. De thuisploeg dwong meteen twee hoekschoppen af, evenwel zonder direct gevaar. Paars-wit bleef drukken tegen een Oostende dat in de aanvangsfase iets te veel respect leek te tonen voor zijn tegenstander. Na een kwartier kreeg Santini een kopkans, maar de Kroatische spits mikte naast. Kort daarna was er even een drankpauze om de hitte te bestrijden, bij Anderlecht hadden ze op de bank zelfs natte handdoeken voorzien.

Foto: BELGA

Het balbezit was duidelijk voor de thuisploeg (71% in de eerste 20 minuten), maar de eerste grote kans was wel voor de bezoekers. Oostende kwam na een aarzelend begin beter in de wedstrijd, met het halfuur in zicht kopte Zarko Tomasevic van dichtbij een hoekschop over doel. Anderlecht reageerde meteen, maar Elias Cobbaut, Pieter Gerkens en Dimata konden hun kansen niet afwerken.

Wedstrijd breekt open na rust

Na de pauze moest Anderlecht verder zonder Antonio Milic, die net voor het rustsignaal geveld werd door ex-ploegmaat Richairo Zivkovic. De jonge Hannes Delcroix kreeg zo zijn eerste minuten van het seizoen. Ondanks het uitvallen van Milic begon de tweede helft uitstekend voor paars-wit. Dimata hield de verdedigers aan de praat, speelde Saelemaekers aan en die trapte zijn zoveelste goede voorzet van de match. Cobbaut won aan de tweede paal het luchtduel en Santini had maar binnen te duwen: 1-0 na amper een minuut spelen!

Foto: BELGA

Oostende herstelde niet meteen van de klap en vijf minuten later was het opnieuw raak. Anderlecht werkte de bal weg achteraan, Capon en Milovic gingen kinderlijk onder de bal door en Dimata kon alleen op Dutoit af. De spits faalde niet, het stond 2-0. Oostende was duidelijk gefrustreerd, wanneer Saelemaekers foutief wordt afgestopt trapte Vandendriessche vanop een halve meter de bal hard op de verdediger. Geel was zijn deel.

Foto: Photo News

Doelpuntenfestival

Maar Oostende reageerde nu wel! Vanuit het niets was daar plots de aansluitingstreffer. Vanlerberghe vond Capon, die op zijn beurt voorzette naar Guri. Die tiktr de bal achter het steunbeen binnen. Knappe goal en we kregen weer een match. Anderlecht wist niet goed wat doen nu, aanvallen of de voorsprong vasthouden. Er slopen veel foutjes in het spel, maar Oostende maakt er geen gebruik van.

De wedstrijd kabbelde verder tot tien minuten voor tijd. Plots vielen de doelpunten uit de lucht. De ingevallen Sakala liep oerdom de eveneens ingevallen Musona onderuit in de zestien. Santini verraste Dutoit met een perfecte panenka en het stond 3-1. De dam brak bij KVO. Santini krulde enkele minuten later van buiten de zestien héérlijk de 4-1 tegen de touwen. Twee wedstrijden, twee hattricks. Een droomstart voor de Kroaat in Brussel.

En het zou geen JPL-wedstrijd zijn zonder een VAR-momentje. Dimata glipte door de buitenspelval, omspeelde Dutoit en legde de 5-1 tegen touwen. De vlag ging echter de lucht in: buitenspel! Niet waar, oordeelde de VAR en ref Delferière keurde het doelpunt alsnog goed. In de blessuretijd zette Vandendriessche nog de 5-2 eindstand op het bord door een vrije trap binnen te koppen. De Kustploeg en trainer Gert Verheyen zullen deze wedstrijd echter snel willen vergeten.

Foto: BELGA