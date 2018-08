Japanse debutant bezorgt STVV gevleid punt in derby, inefficiënt Genk raakt vier keer de lat

KRC Genk domineerde 90 minuten lang de Limburgse derby tegen STVV, trof vier keer de lat en kwam na meer dan een uur voetballen eindelijk op voorsprong dankzij een prinsheerlijke vrije trap van Malinovskyi. Maar uiteindelijk raakte Genk niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen de Kanaries. Met dank aan de Japanse debutant Wataru Endo.

30 jaar de trots van Limburg prijkte vooraf op de reusachtige tifo van de Genkse supporters. Even een steekje uitdelen aan die andere Limburgse eersteklasser, het hoort er nu eenmaal bij. Philippe Clement koos logischerwijze voor de elf die vorige week Lokeren voetballes gaven, aanwinst Zinho Gano begon dus alweer op de bank.

Genk zette meteen de toon en duwde STVV achteruit. Na vijf minuten sneed Trossard naar binnen, Steppe had een eerste save nodig om een vroege achterstand te voorkomen. In de tribunes woedde ondertussen de rivaliteit, uit het bezoekersvak werden vuurpijlen afgeschoten. Op het veld bleef Genk de baas, Malinovskyi zag een knal tegen 117 km/u maar net naast het STVV-doel zoeven. Het bleef al Genk wat de klok sloef, na 25 spelen moest Steppe plat op een nieuwe poging van Trossard. Iets voorbij het halfuur kreeg de thuisploeg bijna het deksel op de neus. Boli stond plots oog in oog met Vukovic, maar de Australiër kwam als winnaar uit het duel.

Foto: Photo News

Ruslan Malinovskyi had ondertussen zijn vizier scherper gesteld, met de rust in zicht zaaide hij onrust bij STVV met zijn vrije trappen. De eerste strandde via de vingertoppen van Steppe op de lat, de tweede ging maar net naast. Trossard liet de laatste kans van de eerste helft liggen, het bleef 0-0 aan de rust.

Drie dolle minuten

In de tweede helft kregen we hetzelfde spelbeeld. Genk domineerde en creëerde kansen. Pozuelo trof al meteen de lat, de tweede keer voor de thuisploeg in deze derby. Het bleef kansen regenen in de Luminus Arena, maar ook Samatta, Berge en Maehle konden niet scoren. En dan was daar plots Ruslan Malinovskyi. De Oekraïner zette zich andermaal klaar voor een vrije trap, doelman Steppe hield zijn adem al in. Wat iedereen verwachtte, gebeurde nu ook. Malinovskyi krulde het leer hard en perfect in de bovenhoek met zijn gouden linker, het stadion ontplofte: 1-0!

Foto: Photo News

Eindelijk was daar die oververdiende treffer, maar Genk ontwaakte snel uit de feestroes met een koude douche. De Japanse debutant Wataru Endo, ingevallen na het Genkse doelpunt, zette een aanval op en speelde Boli aan. Die legde panklaar voor Endo en de Japanse WK-gnager schoof bij de eerste tegenaanval de gelijkmaker tegen de touwen: 1-1. Onverdiend, maar geen Kanarie die daar om treurde. Een binnenkomer waar Endo alleen maar van had kunnen dromen.

Dekselse lat

Genk moest opnieuw op zoek naar dat doelpunt, en daarbij werd nog maar eens gekeken naar die o zo heerlijke linker van Malinovskyi. De middenvelder krulde nog maar eens een vrije trap richting doel, Steppe kon het leer maar net uit zijn doelvlak houden. En het was alsof de voetbalgod er mee aan het rammelen was. Zeghrova flitste voorbij iedereen in de zestien en legde de bal klaar voor invaller Gano , die vanop twee meter de bal tegen - jawel - de deklat trapte. Driemaal is scheepsrecht, luidt het spreekwoord dan, maar daar was in Genk niets van te merken. Integendeel, Maehle deed er nog een schepje bovenop door vanuit de zestien en via de vingertoppen van Steppe tegen de lat te knallen.

De laatste kans was voor een bedrijvige Trossard, maar de youngster plaatste de bal naast. Genk blijft zo na een karrenvracht aan kansen steken op een teleurstellend 1-1 gelijkspel, voor STVV is dit een gewonnen punt.