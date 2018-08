Club voetbalt 80 minuten met tien, maar Cools schiet landskampioen wel voorbij Moeskroen

Na twee speeldagen in de Jupiler Pro League staan Anderlecht en Club Brugge samen met zes punten op kop. Club Brugge won zondagavond op het veld van Moeskroen met 0-1. Het werd een moeizame overwinning omdat Club-spits Wesley al na tien minuten een domme rode kaart pakte. Invaller Cools maakte vlak na de rust vanuit een scherpe hoek het enige doelpunt van de partij.

Club-coach Leko kon geen beroep doen op Saulo Decarli. De Zwitserse verdediger - die flirt met Hamburg - had last van de achillespees. Daardan kwam Alexander Scholz nog eens aan de aftrap bij blauw-zwart. Voor het overige koos Leko voor dezelfde tien namen die een week eerder met 5-2 de maat namen van Eupen.

De match begon dramatisch voor de landskampioen. Na amper 11 moeten werd Wesley al door scheidsrechter Alexandre Boucaut naar de douches gestuurd nadat de Braziliaanse aanvaller in een duel met Katranis zijn opponent een elleboogstoot verkocht (bekijk hier). Een terechte rode kaart voor Wesley en Club Brugge moest nog 80 minuten tien voort.

Een mentale mokerslag voor Club dat voor de rust geen enkel moment zijn niveau van vorig seizoen haalde. Misverstanden, slechte passes en geen bezieling: de West-Vlamingen waren in de eerste helft een schim van de sprankelende ploeg die een jaar geleden over de tegenstand heenwalste.

Gelukkig voor Club was er beterschap na de pauze. Ivan Leko bracht Dion Cools op rechts in plaats van de onzichtbare Ivan Tomecak. Een gouden wissel want tien minuten in de tweede helft was het Cools die de 0-1 op het bord zette. De rechterflankspeler drong de zestien meter binnen en schoot vanuit een scherpe hoek de openingstreffer binnen. Moeskroen-doelman Werner zag er absoluut niet goed uit bij die tegengoal.

Plots liep het allemaal veel vlotter bij Club Brugge, dat er nu wel in slaagde om grote kansen te creëren. Het vizier van Vossen stond echter niet op scherp. De aanvaller die vorig weekend nog een hattrick lukte, miste enkele keren oog in oog met doelman Werner. Ook Vanaken kon zijn 150e match voor Club Brugge niet bekronen met een doelpunt.

En zo bleef het spannend tot de 94e minuut, toen Moeskroen nog dichtbij de gelijkmaker was op een vrije trap.

Club Brugge staat nu samen met Anderlecht op kop. Club en Anderlecht zijn de enige twee ploegen die hun eerste twee matchen van het seizoen konden winnen. Moeskroen staat samen met Lokeren en Eupen laatste op nul op zes.