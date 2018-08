Zomertransfers Danjuma en Schrijvers bezorgen Club Brugge vlotte overwinning tegen Kortrijk

Club Brugge heeft in de opener van de derde speeldag van de Jupiler Pro League met de vingers in de neus gewonnen van KV Kortrijk. In een uitgeregend Jan Breydelstadion werd het 3-0 voor de landskampioen. Na twee goals à la Izquierdo van nieuwkomer Danjuma was de match na acht minuten al gespeeld. Siebe Schrijvers, een andere zomertransfer, zette na de pauze met een knappe goal de eindstand op het bord. Club Brugge start de competitie met een perfect rapport van negen op negen, KV Kortrijk blijft onderin bengelen met één punt uit drie matchen.

De prettigste sport viel gisteravond in het olympisch stadion van Berlijn te beleven. 800 km verderop werd in het Jan Breydelstadion een gezapige voetbalwedstrijd afgewerkt. Leuk voor de Club-supporters en het seizoen van Kortrijk dreigt heel lang te gaan duren. Er zit weinig ziel in de ploeg, waar in vergelijking met vorig seizoen nochtans slechts drie nieuwelingen in de basis stonden. Wat met die zeven andere ‘versterkingen’? Een duo Chevalier-Mboyo zou voor vuur kunnen zorgen, op én naast het veld. Voorlopig is er zelfs geen lucifer te zien.

Foto: BELGA

Club hoefde dank zij die vroege 2-0 voorsprong ook niet voluit te gaan. Dat had het te danken aan Arnaut Danjuma, de man van de wedstrijd. Of beter: van de eerste helft. De 21-jarige Nederlandse aanwinst rolde in zeven minuten in zijn eentje de provinciegenoot op. Na drie minuten degradeerde hij zijn rechtstreekse tegenstrever Ouali tot lantaarnpaal, kapte naar binnen en krulde mooi binnen (1-0). Een doelpunt zoals Izquierdo dat placht te doen maar van Danjuma was het de eerste keer dat we zo’n actie zagen. De gewezen NEC-speler toonde al mooie dingen maar zo’n Izquierdo-beweging was daar nog niet bij geweest.

Moet ik nog eens proberen, moet Danjuma gedacht hebben bij zijn volgende balcontact. Hij deed hetzelfde, zij het met minder overtuiging. Kortrijk stond evenwel zo klungelachtig te verdedigen dat de bal er andermaal in hobbelde (2-0). Wéér Danjuma stak in die eerste helft nog een keer de neus aan het venster. Kaminski lag op tijd in de hoek. Kortrijk-trainer De Boeck greep begrijpelijk in: Danjuma’s rechtstreekse tegenstrever Ouali mocht tijdens de rust in de kleedkamer blijven.

Nog extra spits

Danjuma kan een sensatie worden. Toch nog even voorbehoud. Want de man die hem in de 74ste minuut kwam vervangen, herinnerde iedereen in het stadion eraan dat er nog niet te snel van stapel mag worden gelopen. Die invaller was namelijk Emmanuel Dennis. Vorig seizoen rond deze tijd nog de absolute sensatie, tegenwoordig een anonieme bankzitter bij de landskampioen. Zelfs met de schorsing van Wesley krijgt de Nigeriaan geen basisplaats meer.

Leko koos voor Schrijvers, die speelde in een Vossen-rol als Wesley terwijl Vossen gisteren diep in de spits moest postvatten. Geen spek naar de bek van de Limburger. Ook Schrijvers diende te zoeken en dat duurde een hele helft lang. Na de rust onderstreepte hij met een gelukkige panna bij Lepoint en een knap schot voor de 3-0 zijn onmiskenbaar talent. Door de wispelturigheid van Wesley lijkt het een uitgemaakte zaak dat Club Brugge nog naar een spits op zoek gaat.

Foto: BELGA

De goal van Schrijvers betekende het definitieve einde van een wedstrijd die er nooit één was. Het jeugdproduct Loïs Openda mocht ook nog opdraven. Het zorgde nog voor een beetje vuur in een duel dat al helemaal uitgedoofd was. En dat kwam niet door de regen die 90 minuten met bakken uit de lucht viel. Samen met de goals van Danjuma en Schrijvers wellicht zowat het enige wat we ons over een jaar nog van deze wedstrijd zullen herinneren.

Club Brugge heeft zijn gelukte start andermaal beet. In deze rustige aanloop naar de veel drukkere maanden van september tot december is dat een uitstekende zaak voor de regerende kampioen.