Zulte Waregem smeert Eupen derde opeenvolgende zware nederlaag aan

Nog volop ‘congé’ in Zuid-West-Vlaanderen maar geen snipperdagje voor de spelers van Zulte Waregem. Ze boekten in een karig bezet stadion hun eerste overwinning tegen de matige rode lantaarn Eupen. Thomas Buffel toonde dat hij zich al helemaal thuis voelt aan de Gaverbeek en scoorde twee keer. Hicham Faik demonstreerde dan weer dat hij inderdaad een weergaloze traptechniek heeft en kreeg iedereen recht met zijn derde goal. Met 5 op 9 is Essevee mee het eerste peletonnetje, Eupen zit nu al in even vieze papieren als vorig jaar. Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be!

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen maar in Waregem waren ze dat lesje de afgelopen weken vergeten. Zowel op de openingsspeeldag twee weken geleden tegen Waasland Beveren als vorige zaterdag op Gent lieten ze zich nog beetnemen in de toegevoegde tijd.

De 6 op 6 lag voor het grijpen maar Essevee verscheen gisteren in een mager bezet Regenboogstadion met amper twee puntjes aan de aftrap. Terecht liet Francky Dury dezelfde ploeg van vorige week opdraven. Dury had zijn jongens goed voetbal zien brengen en kon ze niks verwijten. Enkel een verkeerd uitstappen van de nochtans ervaren Damien Marcq veroorzaakte de gelijkmaker in Gent. Aan de hand van maar liefst 93 beelden had men die match uitvoerig geanalyseerd en iedereen bij Essevee wist dus wat hij moest doen tegen het puntenloze Eupen.

Foto: BELGA

In de anders zo vredige Oostkantons lag Claude Makélélé vorige week bij de fans al onder vuur. De Fransman wijzigde wel. Mulumba en Digane mochten starten ten koste van onder anderen Ockansey. Vreemd want afgelopen week was er veel te doen over het al of niet geschorst zijn van de Eupense aanvaller .Ockansey had tegen Charleroi een slag uitgedeeld, kreeg daar rood voor en zoals verwacht vier speeldagen schorsing maar ging in beroep. Veel heisa om niks dus want hij zat gewoon op de bank.

De vervangers konden hem alleszins niet doen vergeten want Sammy Bossut zag de eerste helft vrijwel geen bal. Dat kon Hendrik Van Crombrugge zeker niet zeggen. Essevee zette meteen voluit druk naar voor met vooral Harbaoui, Buffel, Faik en Bongonda in de hoofdrol. Ook Davy De fauw had kunnen scoren maar de kapitein kopte nipt over. Er was nog een mooie kans voor De Pauw maar het was wachten op de nestor van Essevee.

Good old Buffel

Thomas Buffel bewees gisteren dat hij niet aan een afscheidstoernee bezig is, maar wel degelijk nog minstens één jaar en wie weet meer, wil vlammen aan de Gaverbeek. Harbaoui en De Pauw deden het voorbereidend werk en Buffel knalde vanuit een scherpe hoek droog binnen. Amper drie minuten later was het weer van dat. Nu met Bongonda en De fauw als aangevers maar met dezelfde afwerker, good old Thomas Buffel dus. Voor de derde week op rij Essevee op voorsprong, zaak was alleen nog om dat voor de eerste keer ook zo te houden.

Foto: Photo News

Na de rust mocht Ockansey toch het veld op en Eupen gaf zich niet gewonnen, integendeel zelfs. Gelukkig keepte Bossut gisteren even attent als in Gent en hield Toyckawa van de aansluitingstreffer. Ook Milicevic dreigde maar op het uur was het Eupense liedje helemaal uitgezongen. En hoe? Getekend Hicham Faik, de Nederlander met Marokkaanse roots demonstreerde gisteren waarom iedereen wild is van zijn traptechniek. Bongonda draaide iedereen dol en Failk deponeerde de bal enig mooi boven Van Crombrugge in doel.

Match gespeeld dus na een uur, en er waren nog een paar mooie staaltjes van ervaren rot Garcia , Bossut moest nog even ingrijpen na een goede actie van Keita maar Dury kon de Franse middenvelder Tardieu zijn eerste minuten gunnen. Damien Marcq, nu helemaal verlost van zijn klierkoorts, plaatste in de slotminuut het orgelpunt. 4-0 en dan scoorde Gouden Stier Hamdi Harbaoui zelfs nog niet.