STVV en Lokeren delen de punten na spannende slotfase

STVV en Lokeren hebben ook op speeldag drie geen eerste zege van het jaar kunnen boeken. Het werd 1-1 op Stayen na een spannende slotfase. Hupperts bracht Lokeren met nog 12 minuten te gaan op voorsprong, recordaankoop Buya stelde voor STVV toch nog een puntje veilig.

We zijn nog maar drie speeldagen ver, maar voor Marc Brys en Peter Maes was STVV - Lokeren al een wedstrijd die best niet verloren werd. Exact een jaar geleden hadden beide ploegen op dit moment al hun trainer op de keien gezet. Bartolomé Marquez had met Sint-Truiden verrassend de openingsmatch tegen AA Gent gewonnen, maar een gebrek aan communicatie leidde toch de vroege exit in. Bij de Waaslanders startte Runar Kristinsson met 0 op 6. Zijn opvolger Peter Maes begon tegen Racing Genk en Cercle Brugge met hetzelfde rapport. Marc Brys verloor nog niet, maar ontsnapte vorige week in de Limburgse derby aan een afstraffing.

Spectaculaire De Wolf

De vele vervangingen op Stayen - drie bij de thuisploeg en vier bij de bezoekers, waren dan ook geen verrassing. Helaas, veel beterschap brachten de nieuwkomers niet. De eerste 45 minuten leverden geen enkele doelpoging binnen het kader op, voor Lokeren zelfs geen doelpoging tout court. Je zou haast medelijden krijgen met de meegereisde supporters die hun zaterdagavond hiervoor hadden opgeofferd.

De Kanaries probeerden wel een aantal keren hun vleugels te strekken. Alleen stond hun vluchtroute nog niet helemaal goed afgesteld. De doelpoging van Ceballos ging nipt naast, Bezus en Nazon kenden nog minder succes. De opvallendste actie kwam van De Wolf. De Lokerse doelman kwam op een diepe bal wel heel ver uit zijn doel om het leer voor de aanstormende Nazon weg te koppen. Risicovol van de jonge vervanger van Verhulst. Gelukkig voor hem ook efficiënt.

Opeens Hupperts

Na de pauze vond STVV wel de lucifer om het vuur aan de lont te steken. Het eerste schot tussen de palen kwam op naam van Ceballos, De Wolf dook goed in de hoek. De Spanjaard bepaalde ook daarna het tempo bij een vinniger STVV, maar kon zichzelf niet belonen. Een gekruist schot rolde een half metertje voorbij de paal over de doellijn. En Lokeren? Dat speelde ook in de tweede helft helemaal niets klaar, maar met een doelpunt van Hupperts uit het niets onderstreepten de Waaslanders wel bijna hoe onrechtvaardig voetbal kan zijn. Was die verplaatsing van de Lokerse fans dan toch niet voor niets geweest? STVV toonde echter veerkracht en zette de bordjes snel terug gelijk. Botaka schilderde het leer op het hoofd van Turay, de sterk ingevallen spits uit Sierra Leone knikte stevig binnen: 1-1. Brys haalde opgelucht adem. Een slotoffensief van de thuisploeg leverde geen winning goal meer op.