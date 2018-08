Owusu knalt Antwerp naar 7 op 9 met late treffer, Moeskroen blijft puntenloos achter

William Owusu heeft Antwerp op het veld van Moeskroen een welverdiende zege bezorgd. The Great Old moest echter lang op zekerheid wachten, want de beslissende treffer viel pas tien minuten voor het einde. Antwerp springt naar de voorlopige tweede plek met 7 op 9, terwijl Moeskroen nog steeds wacht op een eerste punt. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Het was Antwerp dat het beste begon aan het openingskwartier, met pogingen van Hairemans en Yatabaré als exponent. Nadien verwaterde de partij, waardoor beide doelmannen de rest van de eerste helft vrijwel werkloos konden toekijken. Moeskroen bakte er offensief niets van en mocht van geluk spreken dat Godeau de bal in blessuretijd net naast het eigen doel kopte. En de thuisploeg mocht zich ook nog gelukkig prijzen dat het nog steeds met 11 man speelde. Sambu moest altijd rood krijgen na tackle met twee voeten vooruit op Opare.

Na de rust rechtten de bezoekers opnieuw de rug. Er was slechts één ploeg die de zege verdiende, en dat was Antwerp. Moeskroen ontwikkelde geen kansen, terwijl de bezoekers steeds gevaarlijker werden. Na een resem gemiste kansen leek de winnende treffer niet te zullen komen. Maar bij het ingaan van de laatste tien minuten was het uiteindelijk Owusu die de ban brak voor The Great Old met een rake kopbal. Bolingi en Hairemans hadden de score nog kunnen uitdiepen, maar Moeskroen bleef een grotere nederlaag bespaard dankzij een dubbele tussenkomst van het doelhout. 0-1 was uiteindelijk de eindstand.

Antwerp pakte zijn tweede uitzege op rij en staat met zeven op negen op een voorlopige tweede plek. Volgende week zondag krijgt de oudste ploeg van het land leider Club Brugge over de vloer. Moeskroen acteerde andermaal erg ondermaats, staat troosteloos onderin met geen enkel punt en moet dringend hopen op beterschap/versterking. Al kan het natuurlijk nog altijd erger: Moeskroen slikte nog “maar” vier tegendoelpunten, waar Eupen - de enige andere ploeg met nul punten - er al dertien om de oren kreeg...