Goudhaantjes Trossard en Malinovskyi doen het opnieuw voor Genk in slotfase tegen KV Oostende

Racing Genk heeft volop vertrouwen getankt voor de terugwedstrijd in de Europa League-voorronde tegen het Poolse Lech Poznan. De Limburgers verschenen met een half B-elftal aan de aftrap tegen KV Oostende, maar gingen uiteindelijk wel met de drie punten lopen. Trossard (via de stip) en de ingevallen Malinovskyi maakten in de slotfase het verschil: 0-2. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Na de Europese confrontatie tegen het Poolse Lech Poznan besloot Racing Genk-trainer Philippe Clement maar liefst zeven wissels door te voeren. Seigers, Lucumi, Nastic, Heynen, Seck, Zhegrova en Gano kwamen zo aan de aftrap. Aan de overzijde was er slechts één wissel in de équipe van Gert Verheyen: Bjelica kreeg zijn kans op de linkerflank.

Genks initiatief

De bezoekers namen het initiatief in de beginfase. Dat leidde al vroeg tot een kansje voor Seck, die de bal echter richting het strand ramde. Zinho Gano faalde op het kwartier dan weer oog in oog met Dutoit, ook de herneming van Zhegrova vond de netten niet. Aan de overzijde zorgde Vandendriessche met een pegel - die maar nét naast zoefde - voor de eerste Oostendse dreiging. Genk bleef al met al de betere ploeg.

Foto: BELGA

KV Oostende moest na een halfuur een stevige klap incasseren. Letterlijk: Zarko Tomasevic verdween uit de wedstrijd na een stevige botsing met Heynen, waaraan de Montenegrijn een gapende hoofdwonde overhield. In het slot van de eerste helft kwamen de Kustboys nog twee keer gevaarlijk opzetten via invaller Lombaerts, die net over tikte, en Guri. De Albanees - vorige week nog trefzeker tegen Anderlecht - knikte maar net langs het doelkader. 0-0 was de ruststand.

Gano mist dé kans

Het was Oostende dat het beste uit de kleedkamer kwam. Vandendriessche, Guri en Capon stuitten echter allen op Vukovic. Clement greep in met de inbreng van Ruslan Malinovskyi en prompt werden de bezoekers gevaarlijker. Zinho Gano mikte een uitgelezen kans onbegrijpelijk op de paal. Genk bleef komen via Gano en Pozuelo, maar telkens greep Dutoit goed in. Oostende kon enkel reageren via Canesin, die in het zijnet besloot. Intussen was er ook even opschudding bij de Kustboys tijdens de wissel van Richairo Zivkovic, die Gert Verheyen geen hand gaf. Waarna de coach zijn speler even de les las.

Foto: BELGA

KV Oostende prikte tegen via invaller Sakala, die op de paal mikte. Maar Genk bleef komen en in het slotkwartier werden de bezoekers eindelijk beloond voor hun harde werk toen Faes in het strafschopgebied onbedoeld een voorzet van Trossard met de hand meenam. Diezelfde Trossard nam zijn verantwoordelijkheid en maakte er vanaf de stip 0-1 van. Malinovskyi stelde enkele minuten later orde op zoeken met een kanonskogel vanaf zo’n 25 meter. Dutoit mocht zich voor de tweede keer in vijf minuten omdraaien. Een late poging van Sakala werd nog afgestopt door Vukovic: 0-2 was de eindstand.

Door de zege komt Racing Genk voorlopig op een gedeelde tweede plaats met Antwerp, dat net als de Limburgers 7 op 9 heeft. Als Anderlecht straks wint op het veld van Charleroi, kan paarswit wel nog over zowel Genk als Antwerp heen springen. Oostende blijft achter met een 3 op 9.