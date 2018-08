Derde zege voor paars-wit: Anderlecht blijft foutloos maar kende heel veel moeite met sterk Charleroi

Negen op negen voor Anderlecht. De Brusselaars kwamen op het veld van Charleroi nochtans moeilijk in hun spel en verdienden niet meer dan een gelijkspel . Charleroi imponeerde vooral voor de pauze maar vergat paars-wit af te maken.

Hoge pressing, veel beweging voor doel en enkele vaardige voetballers: dit Charleroi liet thuis tegen Anderlecht zien dat het ook dit seizoen opnieuw een kwaaie klant voor een plaats in playoff 1 zal zijn. Anderlecht van zijn kant waande zich na de zes op zes te zeker van zijn stuk. Anderlecht begon slap, Charleroi voetbalde gretig. En goed. Hendrickx bood Rezaei de eerste kans maar de Fransman Diddilon stond attent te keepen tussen de Brusselse palen. We kregen ook een pittige match. Bornauw en Saelemaekers pakten al voor de pauze geel, thuisspeler Marinos had voor de pauze al twee keer geel kunnen krijgen.

Charleroi was met voorsprong de betere ploeg: Baby en de Iraniër Gholizadeh toonden zich een gesel voor de Brusselse verdediging. Het was dan ook geen verrassing dat de thuisploeg kort voor de pauze op voorsprong klom. Benavente sneed door de Brusselse verdediging als een mes door de boter, Rezaei stond op de juiste plaats om de voorzet via de arm van Saelemaekers binnen te tikken. Charleroi in extase maar helaas ging doelman Mandanda in blessuretijd helemaal in de fout toen hij Dimata van de sokken liep. Een terechte maar overbodige penalty die door Dimata koelbloedig voorbij Mandanda werd geplaatst.

Ongelukkige Martos

Charleroi wilde na de pauze de draad weer oppikken en had daarvoor snel beloond kunnen worden. Baby miste echter de beheersing om een flipperkastsituatie binnen te duwen. Het doelpunt viel aan de overkant. Balverlies net voor de eigen rechthoek bracht Cobbaut in een goede positie. De voorzet werd door Martos ongelukkig voorbij de eigen doelman geduwd, Santini zette er nog een voet tegen voor zijn zevende treffer van het seizoen.

Charleroi reageerde maar Cobbaut sprong zijn doelman bij en ook een schot van Benavente zeilde nipt naast. Anderlecht verloor Cobbaut met een zware blessure maar de thuisploeg had te veel energie verbruikt om de Brusselaars nog in verlegenheid te brengen. Dimata vergat de wedstrijd af te maken. Charleroi dreigde nog een keer maar de vrije trap van de net ingevallen Grange werd door Didillon in hoekschop geduwd. Het slotoffensief van de Carolo’s leidde nergens meer toe, Hein Vanhaezebrouck opende voor het eerst in zijn trainerscarrière het seizoen met drie opeenvolgende overwinningen. Met volgende week een thuismatch tegen Moeskroen ligt een twaalf op twaalf voor de Brusselaars voor de hand, medeleider Club Brugge heeft met een verplaatsing naar Antwerp een moeilijke opdracht in het verschiet.