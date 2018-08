AA Gent moeiteloos langs Waasland-Beveren, piepjonge David imponeert opnieuw met twee doelpunten

AA Gent heeft in de slotwedstrijd van speeldag drie vlot Waasland-Beveren opzijgezet. Yaremchuk en Verstraete brachten de Buffalo’s op voorsprong. Vukotic bracht er in het slot nog even spanning in, maar invaller Jonathan David - alweer hij - stelde orde op zaken met twee late goals. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Bij AA Gent bleven Vadis en Dompé op de bank na de Europese confrontatie met Bialystok. Colin Coosemans stond opvallend genoeg zelfs niet op het wedstrijdblad na zijn onzekere optreden tegen de Poolse club, waardoor Lovre Kalinic - tweede doelman bij WK-finalist Kroatië - weer tussen de palen plaatsnam.

AA Gent nam Waasland-Beveren meteen bij de keel. Limbombe - voor het eerst in de basis - liet zich meteen opmerken met goede passes naar Foket en Chakvetadze, maar die konden niet binnen het doelkader besluiten. Ook spits Yaremchuk vond het net niet: hij kreeg op enkele minuten tijd drie goede kansen, maar vond telkens de verdediging of doelman Roef op zijn pad.

Yaremchuk doet het dan toch

Na het felle begin van de Buffalo’s kwam Waasland-Beveren gaandeweg beter in de wedstrijd. Via Badibanga en Vanzo werd Kalinic ook tweemaal op de proef gesteld. Tien minuten voor de pauze viel de verdiende openingstreffer dan toch voor AA Gent. Het schot van Limbombe werd nog gepakt door Roef, maar de rebound van Yaremchuk was er te veel aan: 1-0. De Buffalo’s gingen niet op dat elan door en ook Waasland-Beveren kon nadien niet veel meer klaarmaken, waardoor de thuisploeg met een kleine voorsprong de pauze in ging.

Foto: BELGA

AA Gent kwam met hernieuwde energie weer het veld op voor de tweede helft. Awoniyi legde meteen twee ballen panklaar voor Yaremchuk en Limbombe, maar beide heren misten het doel nipt. Awoniyi faalde enkele minuten later zelf oog in oog met Roef na een vlijmscherpe counter: de Nigeriaan mikte onbegrijpelijk op de paal. Ook Asare en Verstraete konden het doel niet vinden. Met nog een kwartier op de klok kwam de verdiende 2-0 er toch vanaf de stip. Limbombe werd onderuit gehaald door Massop, Verstraete trapte de elfmeter staalhard binnen.

David stelt orde op zaken

De buit was binnen, zo leek het, maar toch werd AA Gent nog even verontrust. Tien minuten voor affluiten viel de aansluitingstreffer zomaar uit de lucht toen Vukotic zijn knikker tegen de bal zette op een hoekschop. De pas ingevallen Jonathan David stelde echter al snel orde op zaken door meteen de 3-1 binnen te trappen, op aangeven van Limbombe. Om vervolgens even later nog eens plaats te nemen aan het kanon en er 4-1 van te maken. Vorige week zorgde de piepjonge Canadees er in extremis nog voor dat AA Gent een punt pakte tegen Zulte Waregem en afgelopen donderdag was hij ook al matchwinnaar in de Europa League. Solliciteert David naar een basisplek? Stof tot nadenken voor coach Yves Vanderhaeghe.

Foto: Photo News

Voor AA Gent is het de eerste zege van het seizoen in de Jupiler Pro League. De Buffalo’s klimmen zo op naar de achtste plek, Waasland-Beveren is twaalfde met twee punten.