Anderlecht dolt met Moeskroen en zet Club Brugge onder druk, maar beëindigt match wel met tien

Anderlecht staat voor minstens één dag alleen aan de leiding van de Jupiler Pro League na een vlotte overwinning tegen staartploeg Moeskroen. Paars-wit haalde het in eigen huis met 2-0 van de Henegouwers en telt nu als enige twaalf op twaalf. Het kan zondag nog wel het gezelschap krijgen van Club Brugge, dat naar Antwerp trekt. Volgende week zondag is er dan Club Brugge - Anderlecht. Enig minpunt voor paars-wit: de domme rode kaart van Ognjen Vranješ in de slotfase.

De eerste basisplaats van Knowledge Musona was de surprise van chef Hein Vanhaezebrouck bij Anderlecht, waar de geblesseerde Cobbaut vervangen werd door Amuzu en ook Milic opnieuw in de ploeg kwam. Vanhaezebrouck roemde vooraf voor de camera’s de defensie van de Moeskroen als één van de beste verdedigingen van de Jupiler Pro League. Een beetje demagogie uiteraard. Dat bleek ook uit de eerste 45 minuten in het Astridpark waarin Anderlecht de bezoekers overrompelde en de Moeskroen-afweer rammelde langs alle kanten.

Doelman Werner moest in de eerste twintig minuten redding brengen op een vrije trap van Santini, een schot van Dimata en een volley van Vranjes. Even later kwam de Moeskroen-keeper twee keer goed weg. Eerst toen Trebel vanop de middenlijn met een geniale boogbal de bovenkant van de later trof. Een minuut later toen Dimata een assist met het hoofd van Santini over het lege doel schoof.

Werner - in de eerste drie matchen allicht de zwakste doelman van 1A - leek zijn geluksdagje te hebben, maar ging na 37 minuten alweer onnodig in de fout op een vrije trap van Trebel. Al ging de bal eerst nog op de stip omdat ref Laforge dacht dat Godeau Dimata in de zestien meter had aangetikt. Met de hulp van de VAR werd dit terecht gecorrigeerd naar een vrije trap op de rand van de zestien meter. Binnengeknald door Trebel. Met de hulp van Werner die achter zijn muur ging staan en zijn rechterhoek helemaal openliet. “Een van de mooiste 45 minuten van Anderlecht van dit seizoen”, tweette voorzitter Marc Coucke tijdens de rust. We konden Coucke geen ongelijk geven.

Na de pauze ging de voet even van het gaspedaal bij Anderlecht en dat resulteerde meteen in tweede goede kansen voor Moeskroen. Gelukkig voor paars-wit stond Didillon pal op een kopbal van Frantzdy Pierrot en belandde een afgeweken trap van Amallah op het dak van het doel.

Anderlecht overleefde het korte dipje en Dimata legde de match na 63 minuten in een beslissende plooi met zijn vijfde goal in vier matchen. De geleende spits van Wolfsburg is zo de enige aanvaller van Anderlecht die tot nu toe in elke competitiematch een goal heeft gemaakt, want het kanon van spitsbroeder Santini (zeven goals) zweeg tegen Moeskroen. De Kroaat kreeg in het laatste kwart van de match nochtans enkele mooie kansen.

Foto: BELGA

Maar het was toch vooral Ognjen Vranješ die de zege van Anderlecht in de slotfase nog een zwart randje bezorgde. De potige Bosniër schoffelde in de 80e minuut compleet onnodig Selim Amallah met beide voeten onderuit op de middenlijn. Een terechte rode kaart was zijn straf. Allicht mist Vranješ op die manier ook de clash met Club Brugge komende zondag.

Het is voor het eerst sinds 2009 dat Anderlecht met vier zeges op een rij aan het seizoen begint.