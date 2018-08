IJzersterk Standard pas in tweede helft voorbij Lokeren, dat achterblijft met schamele één op twaalf

Lokeren heeft ook op speeldag vier van de Jupiler Pro League niet kunnen winnen. In het eigen Daknam gingen de Oost-Vlamingen met 0-3 onderuit tegen Standard, dat zo na twee brilscores weer kon winnen en op een voorlopige derde plek komt. Lokeren blijft achter met slechts één punt uit de eerste vier wedstrijden. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Na het Europese debacle tegen Ajax voerde Standard-coach Michel Preud’homme vier wijzigingen door in zijn opstelling. Fai, Pocognoli, Djenepo en Cimirot kwamen in het elftal ten koste van Cavanda, Agbo, Bastien en Emond. Bij de thuisploeg, na drie speeldagen pas dertiende met 1 op 9, koos Peter Maes voor drie wissels: Tirpan, Overmeire en Hupperts vervingen Diaby, Terki en Skulason.

Dominant Standard

Al snel werd duidelijk dat de partij maar één kant zou opgaan: richting het doel van Lokeren. Standard zette meteen hoog druk, terwijl de thuisploeg vrijwel uitsluitend teerde op de omschakeling. Dat leidde tot een pak kansen voor Standard, hoewel het kanon van de Rouches lang niet op scherp stond. Sa mikte naast en de Lokerse defensie stond pal op verschillende voorzetten en hoekschoppen. Halverwege de eerste helft kwam Lokeren toch eens opzetten via Cevallos, die een tik incasseerde van Laifis. De bal ging echter niet op de stip.

Foto: Photo News

Na de zeldzame Lokerse kans ging Standard gewoon op hetzelfde elan verder: de druk bleef opgevoerd worden, maar de Lokerse defensie kraakte niet. Ook doelman Ortwin De Wolf kwam een aantal keer goed tussen. Op slag van rust bracht De Wolf ook redding op een listig plaatsballetje van Carcela, het laatste wapenfeit van de eerste helft: 0-0 was de ruststand.

Mpoku breekt de ban

Lokeren kwam iets scherper uit de kleedkamer en dreigde meteen via een scherpe knal van De Ridder, die door Ochoa gered werd. De dominantie van Standard werd echter al snel hervat. Fai en Mpoku haalden uit, maar konden niet raak treffen. Bij poging drie was het dan toch raak: Filipovic haalde Sa onderuit in het strafschopgebied, ref Verboomen wees naar de stip. Mpoku faalde niet.

Foto: Photo News

Standard bleef na de bevrijdende 0-1 naar voren stuwen, vooral via de jonge Malinees Djenepo. Die kreeg twee goede kansen, maar kwam niet tot socren. Dat lukte Carcela wel: de Marokkaans-Spaanse Belg versloeg De Wolf met een fraaie zwabberbal, waardoor Lokeren tien minuten voor het einde ineens twee goals in het krijt stond. De Oost-Vlamingen herstelden niet meer van die klap, invaller Samuel Bastien dikte in het slot nog aan tot 0-3.