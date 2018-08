Invaller bezorgt Waasland-Beveren met een late beauty een billijk gelijkspel tegen STVV

Waasland-Beveren en Sint-Truiden, het is dit seizoen vis noch vlees. Drie draws voor de Waaslanders, zelfs ééntje meer voor de Truienaars. De Sart leek STVV een eerste driepunter te gaan bezorgen, maar een beauty van invaller Jubitana zorgde alsnog voor een nieuw gelijkspel. Al bij al een billijk gelijkspel op de Freethiel.

De zoete smaak van een overwinning was voor beide teams dit seizoen dus nog een onbekend gevoel. Voor de zoektocht naar een eerste zege kon Ferrera opnieuw rekenen om Ampomah, die hersteld was van een enkelblessure. Ook Abdullah, Caufriez en Schryvers startten. Bij STVV miste Brys sterkhouder Teixeira met een kuitblessure. Buya verdong Boli vooraan uit het elftal en ook De Sart kwam opnieuw in de ploeg.

Technische problemen bij de VAR stelden de aftrap ruim tien minuten uit, maar dat leek vooral Waasland-Beveren niet te deren. Schryvers kreeg alle ruimte op rechts, bediende de volledig vrijstaande Ampomah en de bal hing al na tien minuten tegen de touwen. Onvoorstelbaar hoeveel tijd en ruimte de Ghanees op de rand van de kleine rechthoek kreeg.

De thuisploeg ging op zijn elan door, maar moest oppassen voor de snedige counters van de Truienaars. De Sart dook alleen op voor Roef, die prima uit kwam. Bezus besloot op zijn beurt op de Beverse goalie.

De terugkeer van Ampomah deed Waasland-Beveren deugd, want al hun gevaar kwam van de linkerflank. Zijn caramboleschot via Tomisayu werd door Steppe nog net over diens kooi getild. Het brak de thuisploeg zuur op, want toen Endo na balverlies van Caufriez aan de overkant in schietpositie kwam, was de gelijkmaker een feit. Het slotakkoord van de eerste helft was voor Boljevic. De vuisten van Steppe brachten redding.

Smet keurt 1-2 af op aangeven van VAR

Beide aanvalslinies moeten zich af en toe in de haren gekrabd hebben bij zoveel ruimte. Buya bediende Ceballos, maar de Spanjaard was té verrast en besloot op Roef. Wat later wurmde Bezus zich door de thuisdefensie en schoof de 1-2 onder Roef binnen. Op aangeven van de VAR werd het doelpunt wegens buitenspel van Buya afgekeurd.

STVV had genoeg van al die gelijkspelen en ging op zoek naar de zege. Invalller Boli bediende de mee opgerukte De Sart en die schoot het leer via de paal voorbij Roef. Een eerste Limurgse driepunter leek in de maak. Tot de ingevallen Jubitana zijn penseel boven haalde en de bal in de kruising poeierde. Bijna was de ex-Mechelaar nog dé matchwinnaar, maar hij kopte – alweer volledig vrijstaand – naast doel. Zo eindigde de wedstrijd op een billijk, jawel, gelijkspel.