Flater van Bossut en lichte strafschop nekken Essevee: Cercle Brugge blijft ongeslagen in 1A

Wie had dat gedacht? Nieuwkomer Cercle met de B-ploeg van AS Monaco na vier speeldagen nog ongeslagen en met 8 op 12 virtueel op de derde plaats. Maar, en dat zullen ze grif toegeven, met ook wat geluk, want eerst flaterde Bossut en na de Waregemse gelijkmaker wees Vertenten iets te snel naar de stip na een duikvlucht van De Belder. Bruno bezorgde groen-zwart van op de stip de tweede thuiszege. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Een leuk uitgangspunt voor de aftrap van deze West-Vlaamse derby. Met 5 op 9 stonden Cercle en Zulte Waregem mooi zij aan zij in de klassering. Essevee met een doelpuntensaldo van plus vier, Cercle met plus één. Allemaal tot stand gekomen in de match van de tweede speeldag tegen Lokeren, toen groen-zwart op de valreep met 3-2 had gewonnen. De uitmatchen op Stayen en Sclessin eindigden telkens op 0-0.

Mercier op de bank, De Belder en Bongiovanni starten

Tegen Standard had Cercle zelfs kunnen winnen met nog een goede kans voor Bongiovanni op het einde. De huurling was toen nog voor de rust mogen invallen voor de aan de schouder geblesseerde Tormin, die gisteren uit voorzorg op de bank begon. De echte debuutmatch van Adrien Bongiovanni dus , niet op de flank maar op zijn geliefkoosde plek op positie tien. Voorin mocht ook Dylan De Belder voor het eerst starten bij Cercle in 1A. Xavier Mercier, afgelopen week een paar keer afwezig op training, verhuisde naar de bank, waar ook de Japanner Ueda weer moest plaats nemen. Achterin keerden Taravel en Omar terug.

Foto: BELGA

Zulte Waregem moest vorige week nooit in overdrive schakelen om Eupen met 4-0 te kloppen en wijzigde slechts op één positie. Noodgedwongen want Baudry bleek ziek, de Zwitser Bürki nam zijn plaats in. Op de bank zaten de twee nieuwe spitsen Bedia en Sylla. Jawel, Essevee baadt tegenwoordig weer in offensieve weelde.

Groen-zwart blok

Het duurde wel tot het halfuur alvorens Zulte Waregem echt gevaarlijk kon zijn, twee keer langs topscorer Harboui maar Nardi redde telkens. De bezoekers eisten de bal op, maar het bleek opnieuw dat het moeilijk voetballen is tegen het Monegaskische Cercle van Laurent Guyot. De kenmerken zijn al vier weken op rij dezelfde: een goed blok zetten en omschakelen waar mogelijk. Een stilstaande fase zorgde dit keer echter voor de omwenteling. Bruno kopte de corner van Bongiovanni door, Sammy Bossut greep de bal maar loste die onbegrijpelijk. Omolo aarzelde geen seconde om de rebound over de lijn te duwen. Een flater van Bossut, die nochtans in topvorm aan deze competitie was begonnen.

Foto: BELGA

Waregem had met 56% meer balbezit dan het stevig in blok spelende Cercle, waar Omolo voor de rust weer domineerde op het middenveld. Dury greep in en haalde de matige De Pauw er halfweg af voor nieuwkomer Sylla, die zich meteen liet gelden met een schot maar Nardi redde weer knap. Essevee bleef het ook in de tweede helft aanvankelijk moeilijk hebben om zich door te zetten. Cercle bleef goed counteren maar Lusamba en De Belder speelden het slecht uit. Dan deed Hamdi Harbaoui het aan de overkant zoveel beter. Van goudwaarde blijft hij, de Tunesische spits. Sterk was het hoe hij een modeldoelpunt scoorde door de ook al perfecte voorzet van linksachter Demir krachtig binnen te koppen.

Vertenten geeft lichte penalty

1-1 en Essevee had de smaak te pakken. Het drukte Cercle terug op eigen helft en Nardi moest het beste uit zichzelf halen door de kopbal van Derijck over te tikken. Het is nog vroeg op het seizoen en ook de refs zoeken nog naar hun beste niveau. Zeker Bart Vertenten, die een paar omstreden beslissingen nam en iets te snel naar de stip wees toen De Belder maar al te graag neer ging in een duel met Demir. Gianni Bruno zette de strafschop feilloos om. Nu was het Cercle dat begon te drukken en het stadion achter zich kreeg. Dury gooide er met Bedia nog een aanvaller in.

Foto: BELGA

De beste kans op de counter was nog voor Cercle maar de doorgebroken Mercier miste oog in oog met Bossut. Toch werd het alsnog 3-1. Zoals dit seizoen wel al meer gebeurde slikte Essevee nog maar eens een goal in de toegevoegde tijd. Cercle counterde weer scherp en op aangeven van Lusamba scoorde Bruno nog een tweede keer.