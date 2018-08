KV Oostende de punten, KV Kortrijk de morele winnaar: Kustboys maken Kerels koud af

Het goede nieuws voor Oostende en debutantcoach Gert Verheyen: 6 op 12 is een keurige start. Het goede nieuws voor Kortrijk, 1 op 12: het vond na alweer een snelle tegentreffer zijn soepele spel van vorig seizoen terug. De late gelijkmaker was oververdiend maar één minuut later zorgde een knappe boogbal van Bjelica voor Oostendse winst.

Twee nieuwe doelmannen in het Guldensporenstadion. Bij Oostende het debuut van Ondoa in plaats van Dutoit, geen zekerheid achterin de laatste matchen. De Kameroenees krijgt nu drie wedstrijden zijn kans, zei Verheyen vooraf. En bij Kortrijk verving Bruzzese de geblesseerde Kaminski, dat was geen verrassing. Topscorer Teddy Chevalier op de bank was dat wel. Er waren al eerder wrijvingen met de Fransman en al wilde coach Glen De Boeck afgelopen week geen namen noemen, Chevalier was één van diegenen die hij na Club Brugge (3-0) een gebrek aan inzet verweet. De Boeck gaat de confrontatie met de nukkige Kortrijkse chouchou dus niet uit de weg.

Kortrijk, 1 op 9, startte nochtans alweer slap en leek na nog geen tien minuten voor de derde keer al dit seizoen tegen een vroege achterstand aan. De derde hoekschop van Oostende was raak. Bruzzese pareerde nog wel de kopbal van Guri maar in de rebound kon Milosevic afmaken (0-1).

Het duurde nog een kwartier voor Kortrijk zich van de opdoffer kon herstellen maar een kopstoot van Mboyo, onder de lat weggetikt door Ondoa, was wel het startsein van Kortrijks overwicht.

Plots toonde de thuisploeg zich weer het KVK van vorig seizoen dat maar nipt PO1 miste. Het betere combinatiespel, snel bewegingsvoetbal… Oostende verloor elke lijn in zijn spel en moest helemaal terug. Er kwamen ook kansen, maar het heerlijke afstandschot van Stojanovic, vervanger van Chevalier, ketste op de kruising en Mboyo kwam een voet tekort om een scherp inzenden van D’Haene in doel te deviëren.

Prachtige goal Bjelica

Na de rust eenzelfde spelbeeld: Kortrijk drukte steeds meer de bezoekers weg, het werd stilaan een belegering. KVO trok evenwel een dubbele muur op en hield na de wissel Rasjel-Nkaka alleen nog Guri voorin. De thuisploeg drukte en drukte maar raakte er maar niet door, kon alleen via een paar afstandsschoten voor gevaar zorgen.

Tot op de 80ste minuut toch de oververdiende gelijkmaker viel – Stojanovic kopte een perfecte voorzet van D’Haene droog voorbij Ondoa.

Diepe zucht van opluchting bij de thuisploeg maar geen minuut later volgde een koude douche van jewelste toen Bjelica zomaar Bruzzese met een perfect geplaatste boogbal verraste (1-2). Dat verdiende Kortrijk dus niet maar een laatste wanhopig offensief leverde niets meer op: het zware schot van Ouali strandde op de paal en Lepoint miste van dichtbij nog een reuzengrote kopbalkans. Even daarvoor had Rolland ook nog een tweede gele kaart gepakt - niets bleef KVK bespaard. De diep teleurgestelde Kerels moeten zich nu optrekken aan de beste prestatie van het seizoen, een middelmatig KVO aan de 6 op 12.