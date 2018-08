Blunder doelman kost Club Brugge zege én koppositie: Antwerp pakt in extremis puntje in kolkende Bosuil

Antwerp en Club Brugge hebben in een geladen topper de punten gedeeld. In een zeer potige wedstrijd werd het uiteindelijk 1-1. Ruud Vormer bracht Club Brugge halverwege de tweede helft op voorsprong, maar na een blunder van doelman Letica kon Antwerp toch nog gelijkmaken in de slotfase. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Voor de hate game stonden de zenuwen strak gespannen, want deze keer stond er meer op het spel dan eer en de drie punten. Bij winst zou Antwerp immers over Club Brugge naar de tweede plek springen. Blauw-zwart moest dan weer winnen om terug op gelijke hoogte te komen met Anderlecht en haar perfecte rapport te behouden. Bij Antwerp koos Laszlo Bölöni voor een opstelling met drie centrale verdedigers, waardoor ervaren rot Jelle Van Damme in de basis kwam. Bij Club Brugge waren er twee wissels: de geblesseerde Vossen werd in de spits vervangen door de 18-jarige Loïs Openda, terwijl Dennis in de ploeg kwam voor Cools.

Zeer fysiek

Al snel werd duidelijk dat het er in deze partij tussen twee traditieclubs zeer fysiek aan toe zou gaan. Club Brugge kende al na enkele minuten een gelukje toen laatste man Rits een hoge bal slecht controleerde, maar door Owusu van de sokken werd gelopen. Behalve een kopkansje voor Jelle Van Damme viel er echter weinig te beleven qua kansen. Tien minuten voor de pauze liet Sinan Bolat zich nog ei zo na verrassen op een verraderlijk hobbelend schot van Dennis, maar de Turkse doelman hield zijn netten schoon.

Foto: Photo News

De potige wedstrijd sleepte zich verder richting de rust en vlak voor de pauze viel ook eindelijk de eerste gele kaart te noteren, die op naam kwam van Daniel Opare voor hands. Antwerp en Club Brugge kregen allebei nog een vrije trap, die van Vanaken zeilde maar een metertje naast. 0-0 was de logische ruststand.

Vormer breekt de ban, Letica blundert

In de tweede helft werd de trend van de eerste 45 minuten verdergezet: veel duels, weinig kansen. De openingstreffer leek uit de lucht te moeten komen vallen. Na 65 minuten was het dan toch raak: Ruud Vormer - de man die Club Brugge vorig jaar in extremis nog een punt bezorgde op de Bosuil - maakte er op aangeven van Openda en na een tikje van Van Damme 0-1 van.

Foto: BELGA

Antwerp leek aangeslagen door de Brugse treffer, want prompt kregen de bezoekers nog enkele kansjes via Danjuma en Openda. Een bevrijdende tweede doelpunt zat er echter niet in. En zo kreeg Club plots het deksel op de neus. Op een hoekschop van Hairemans kon Arslanagic vrij inkoppen. Club-goalie Letica leek de bal simpel te pakken, maar loste. Haroun strafte de blunder genadeloos af: 1-1.

Eerste puntenverlies voor Club Brugge

Club Brugge kreeg het plots benauwd, want Antwerp - gesteund door het talrijk opgekomen publiek - duwde door. Antwerp trok weer volop naar voren, maar behalve enkele verdwaalde voorzetten zouden er geen echte kansen meer komen. 1-1 was de eindstand.

Club Brugge laat voor het eerst punten liggen dit jaar en moet de koppositie aan Anderlecht laten, dat als enige club het seizoen begint met 12 op 12. De regerende landskampioen blijft voorlopig wel alleen tweede met 10 punten. Antwerp staat voorlopig op een gedeelde derde plek, maar kan straks Racing Genk (dat om 18 uur tegen Charleroi speelt) over zich heen zien komen.