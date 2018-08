Imponerend Genk blaast Charleroi weg in tweede helft en klimt naar tweede plaats

Racing Genk heeft haar derde zege van het seizoen beet. De Limburgers kwamen in eigen huis op achterstand tegen Charleroi, maar gingen dankzij Uronen en invaller Samatta toch nog met de drie punten lopen. Het werd 3-1 in de Luminus Arena.

Na de gewonnen Europese partij op het veld van Lech Poznan opteerde Genk-coach Philippe Clement om spits Mbwana Samatta op de bank starten. Zinho Gano, eerder deze zomer voor de neus van Standard weggeplukt bij KV Oostende, kreeg daarom zijn kans. Sébastien Dewaest, ex-speler van Charleroi, kreeg geen basisplaats. Charleroi gaf nieuwe doelman Rémy Riou onmiddellijk een basisplaats en begon verder met de verwachte namen. De Carolo’s wilden in de Luminus Arena graag een tweede zege van het nog prille seizoen veiligstellen. Genk kon bij winst dan weer naast Club Brugge op plek twee komen.

Genk dreigt meteen

Racing Genk had in Polen duidelijk vertrouwen getankt, want de Limburgers trokken meteen naar voren. Goudhaantje Trossard werd door de bezoekers goed gedekt, maar zorgde na tien minuten wel voor de eerste echte doelkans met een lage pegel die via Gano nog afweek. Even later tekende Gholizadeh met een harde knal voor de eerste kans van Charleroi, maar die bal ging naast. Genk bleef de betere ploeg, maar zowel Ndongala (afgeblokt) als Gano (zijnet) kwamen niet tot scoren.

Na twintig minuten kwam Genk in een dipje terecht. Charleroi sloeg genadeloos toe. Benavente krulde eerst nog over en Baby miste oog in oog met Vukovic, maar de derde keer was het raak: op aangeven van Baby legde Benavente de 0-1 in de touwen. Genk was even aangeslagen, maar nam meteen daarna terug het heft in handen. Gano en Trossard mikten allebei naast, terwijl aan de overzijde Baby de 0-2 op de lat mikte. Charleroi kreeg daarop meteen het deksel op de neus: op slag van rust knalde flankverdediger Uronen de gelijkmaker voorbij Riou, die zich voor de eerste keer in België mocht omdraaien.

Veel kansen, geen goals

Genk voelde dat er meer inzat en kwam met duidelijke intenties uit de kleedkamer. Meteen trokken de Limburgers naar voren: Riou moest met een geweldige reflex een buffelstoot van Gano afstoppen. Ook Pozuelo en Malinovskyi konden het net niet vinden. Aan de overzijde deed Benavente dat bijna een tweede keer: zijn schicht landde op de paal. Genk bleef komen via Malinovskyi, Maehle en de ingevallen Samatta (die Gano verving), maar de voorsprong kwam er maar niet. En dat ondanks het duidelijke Genkse overwicht: Charleroi kon enkel dreigen via een counter van Noorafkan.

Met nog een kwartier te gaan kwam de verlossing van Genk er toch. Was getekend: Mbwana Samatta, die profiteerde van een fantastische loopactie en dito voorzet van Ndongala. Hij had even later nog een tweede doelpunt aan de voet, maar krulde net naast. De tank bij Charleroi bleek leeg: er kwamen geen kansen meer voor de bezoekers. Na een overduidelijke penaltyfout van Martos werd het zelfs nog 3-1: Samatta trapte vanaf de stip zijn tweede binnen. Scheidsrechter Bram Van Driessche floot daarna meteen af.

Door de vlotte zege komt Racing Genk naast Club Brugge op de tweede plek terecht. Beide ploegen hebben tien punten: twee minder dan leider Anderlecht. Charleroi blijft achter met 3 op 12 en staat voorlopig op de elfde plek, samen met Waasland-Beveren.