AA Gent pakt drie punten na dolle slotfase en tussenkomst videoref, Eupen blijft verweesd achter met 0 op 12

AA Gent heeft in extremis de drie punten gepakt in Eupen. Na tien knettergekke openingsminuten stond het al 1-2 aan de Kehrweg, maar de slotfase werd zo mogelijk nog gekker. Vadis pakte rood, Eupen maakte gelijk en na een tussenkomst van de VAR scoorden de Buffalo’s alsnog de winnende treffer vanaf de stip. Het werd 2-3. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be!

Eupen nam in eigen huis een vliegende start. Toyokawa nam een pass aan, kapte zich uitstekend vrij en krulde de bal onhoudbaar langs Kalinic. Een onverwachte vroege voorsprong voor de Panda’s, maar het antwoord van AA Gent volgde vrijwel meteen. Een hoekschop van Stallone Limbombe, een keiharde pegel van Vadis Odjidja, en de 1-1 stond op het bord. Het eerste doelpunt in Gentse loondienst voor de ex-speler van Anderlecht en Club Brugge. Nog geen drie minuten later werd het zelfs 1-2 na een nieuwe corner van Limbombe. Rosted zette zijn hoofd tegen het leer, de parade van Van Crombrugge kwam te laat.

Toyokawa zette Eupen meteen op rozen. Vijf minuten later stonden de Panda’s echter alweer op achterstand. Foto: Isosport

Na de dolle eerste tien minuten schakelden beide teams een versnelling lager. Eupen werd zowaar de betere ploeg en dreigde vooral via Toyokawa en ex-Gentenaar Milicevic, terwijl spits Pollet totaal niet in de match zat. De Panda’s vonden het doel echter niet. In het slot van de eerste helft kon Gent toch nog een paar keer tegenprikken: een scherpe knal van Vadis werd geweerd door Van Crombrugge, Plastun mikte in het zijnet. 1-2 was de ruststand.

Twee keer geel is rood. Vadis druipt af. Foto: BELGA

In de tweede helft bleef de partij een tijdlang op slot, al waren de beste kansjes voor Eupen. Kalinic bleek echter niet zomaar te kloppen en een pegel van Lazare scheerde net over de deklat. Met nog een kwartier te gaan kreeg Eupen plots weer hoop toen Vadis op de enkel van Keita ging staan. Het bezorgde de doelpuntenmaker een tweede geel karton en dus een ticket richting een vervroegde douche. Gent kraakte onder de druk en uiteindelijk scoorde Garcia toch de 2-2 na een vreemde fase. De bal werd door scheidsrechter Lawrence Visser per ongeluk in de voeten van de Spanjaard gedevieerd, waarna zijn schot ook nog eens afweek op Plastun. De verraste Kalinic had geen antwoord in huis.

De spelers van Eupen halen verhaal bij Visser na de late penalty. Foto: Photo News

En nog was het niet gedaan aan de Kehrweg. Bij het ingaan van de extra tijd kreeg AA Gent na tussenkomst van de videoref een penalty toegewezen. Verwarring alom, tot uit herhalingen bleek dat Blondelle aan het truitje van Plastun was gaan hangen. Verstraete zette de penalty om, hoewel Van Crombrugge de bal nog met de handpalm beroerde: 2-3. Gent moest er toch nog even om vechten, want ref Visser liet maar liefst 9 minuten overspelen voor hij eindelijk affloot. De uitslag bleef ongewijzigd.

Birger Verstraete werd matchwinnaar met zijn late penaltydoelpunt. Foto: BELGA

AA Gent pakt na de tumultueuze slotfase zo toch nog drie punten en begint de competitie met een 7 op 12, waarmee de Buffalo’s in het klassement op plek zeven terechtkomen. Eupen blijft troosteloos laatste: Moeskroen is de enige andere club die dit seizoen nog geen punten pakte. Bovendien slikte Eupen in de eerste vier wedstrijden van deze Jupiler Pro League al 16 (!) tegendoelpunten...