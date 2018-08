Wereldgoal Vandendriessche bezorgt Zulte-Waregem een kater, Oostende knokt zich naar de subtop

Het West-Vlaamse derby tussen Oostende en Zulte-Waregem was zeker voor de pauze geen hoogvlieger. Maar met een wereldgoal besliste Kevin Vandendriessche de wedstrijd na de pauze in Oostends voordeel. Met negen op vijftien mag Gert Verheyen van een geslaagd trainersdebuut spreken, zijn collega Franky Dury kende ooit betere tijden.

Geen sprankelend voetbal vanavond aan de Noordzee. Daarvoor acteerden de twee ploegen op een te laag niveau. Dat werd geïllustreerd door een lange studieronde zonder doelgevaar. Dat er voor de rust toch twee keer werd gescoord, had meer met toeval dan met kunde te maken. Eerst was er geklungel in de Oostendse defensie nodig om Harbaoui in stelling te brengen. De Tunesiër kende geen genade en bracht met zijn derde van het seizoen de bezoekers op voorsprong.

Lang zouden ze die voorsprong niet vasthouden. Een afgeweerde vrije trap viel in de kluts voor de voeten van Wout Faes. De youngster kende geen genade en trapte de gelijkmaker tegen de touwen. Rusten met 1-1, daar moest iedereen vrede mee nemen.

Wereldgoal Vandendriessche

Ook na de pauze bleef het spel al te slordig op en neer gaan. Beide ploegen wilden winnen maar toonden te weinig vernuft om tot groot doelgevaar te komen. Tot Kevin Vandendriessche er zich mee bemoeide. De middenvelder van Oostende staat niet meteen bekend om zijn technisch vernuft maar schudde wel een geniale actie uit zijn voeten. De afvallende bal werd mooi meegenomen waarna Vandendriessche de bal enig mooi met rechts voorbij Bossut trapte. De bezoekende doelman had geen schijn van een kans.

Francky Dury voelde de bui hangen en bracht met Bedia een nieuwe offensieve kracht. Bongonda haalde eindelijk eens de achterlijn en Bedia kwam maar een schoenpunt te kort om de gelijkmaker tegen de touwen te jagen. De bezoekers bleven jagen op de gelijkmaker maar kenden pech toen een heerlijke trap van de ingevallen Faik uiteenspatte op de verste paal. Dit soort pogingen verdienen een beter lot. Zulte-Waregem greep nu de thuisploeg bij de keel maar zoals zo vaak in het voetbal viel het doelpunt aan de overzijde. Een schitterende counter werd door Sakala beheerst afgerond. Drie-één: boeken toe, ook zonder Marc Coucke kan er in Oostende een feestje worden gebouwd.