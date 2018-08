Standard pas in 93ste minuut voorbij STVV na rollercoaster

Standard heeft op de valreep de drie punten thuis gehouden tegen STVV na een heuse rollercoaster. De Rouches leken na een sterk openingskwartier nochtans gewonnen spel te hebben, maar een blunder van Guillermo Ochoa en een goal van Yohan Boli leken STVV op weg te zetten naar een stunt. Uiteindelijk ging een veerkrachtig Standard er in de laatste tien minuten toch nog op en over. Renaud Emond zorgde diep in blessuretijd voor de winnende goal. Standard rukt zo op naar de tweede plek. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Door het debacle rond de schorsingen in de Jupiler Pro League mocht Mehdi Carcela toch gewoon in de ploeg beginnen bij Standard. Hij verdrong Samuel Bastien naar de bank, terwijl Gojko Cimirot op het middenveld de voorkeur kreeg op Uche Agbo. Orlando Sa stond niet voorin, Michel Preud’homme koos voor Renaud Emond. Bij STVV wijzigde trainer Marc Brys zijn ploeg op twee plaatsen: De Bruyn en Buya verdwenen uit de ploeg voor Teixeira en Boli.

Standard begon ijzersterk aan de partij en greep STVV meteen naar de keel. Carcela liep zomaar tussen een paar Truienaars door, zijn afgeblokte schot kwam met wat geluk in de loop van rechtsback Collins Fai en die verraste doelman Kenny Steppe vanuit een scherpe hoek: 1-0. De Rouches duwden door en de Limburgers zagen alle kleuren van de regenboog. Steppe kon een knal van Paul-José Mpoku nog net tegen de paal duwen, in de rebound scoorde Emond maar het doelpunt werd afgekeurd voor buitenspel.

Ochoa gooit eigen ruiten in

De Kanaries kwamen uit het niets echter op gelijke hoogte. Standard-doelman Guillermo Ochoa trapte de bal domweg in de voeten van Truienaar Roman Bezus en de Oekraïner trapte de bal vanop zo’n 25 meter in één tijd terug. Recht in het lege doel. Standard zakte in elkaar door de 1-1 en mocht even later zelfs van geluk spreken dat Boli STVV niet op voorsprong zette. Eerst glipte hij door de buitenspelval op weg naar het Luikse doel, daarna was hij op een voorzet eerder op de bal was dan Christian Luyindama. Gelukkig voor de Rouches was Ochoa nu wel goed bij de les.

Het was wachten tot de tweede helft vooraleer Standard het STVV nog eens echt moeilijk kon maken. Steppe ging onder een hoge bal door, Carcela reageerde als snelste maar de paal hield hem van een nieuwe Luikse voorsprong. Het doelpunt viel ondanks de Luikse druk aan de overkant: Elton Acolatse, afgelopen zomer overgenomen van Club Brugge, haalde de achterlijn en schotelde Boli met een lage voorzet de 1-2 voor. De Nederlander was amper een minuut eerder op het veld gekomen.

Standard houdt drie punten thuis dankzij dol slotoffensief

STVV leek op zijn eerste zege van het seizoen af te stevenen, maar dat was buiten Luyindama gerekend. De Congolese verdediger had zich al de hele match ondernemend getoond en torende boven iedereen uit op een voorzet van Razvan Marin. Zijn kopbal vloog aan meer dan 70 km/u via de paal in doel. Een zenuwslopend slotoffensief volgde, waarbij Emond diep in de blessuretijd Standard alsnog de zege bezorgde nadat de bal wel erg gelukkig voor zijn voeten was gecaprioleerd.

Door de zege rukt Standard op naar de tweede plaats. STVV blijft achter met een vier op vijftien.