Nieuwkomer helpt AA Gent met eerste balcontact aan zege in dolle slotfase tegen Lokeren

AA Gent heeft in een dolle slotfase een 0-1 achterstand nog omgebogen naar een 2-1 zege tegen Lokeren. De Georgische nieuwkomer Giorgi Kvilitaia was de grote held door bij zijn eerste balcontact meteen te scoren - hij stond amper enkele seconden op het veld. Ook de nog maar 18-jarige spits Jonathan David vond weer de weg naar het doel. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Yves Vanderhaeghe gaf de zo indrukwekkend aan de competitie begonnen spits Jonathan David zijn eerste basisplaats tegen Lokeren, Awoniyi begon op de bank. Brecht Dejaegere nam de plaats van de geschorste Vadis Odjidja in. Lovre Kalinic was er door een lichte blessure niet bij. Niet Colin Coosemans, maar Yannick Thoelen verving hem tussen de palen. Bij Lokeren zat Olivier Deschacht nog niet in de kern. Terki en Rassoul stonden wel aan de aftrap. Jakov moest het in zijn eentje in de spits rooien.

Lokeren was dramatisch aan de competitie begonnen maar daar viel in de Ghelamco Arena niet veel van te merken. In de eerste helft waren er zelfs enkele goede tussenkomsten van Thoelen nodig. De grootste kans was wel voor de thuisploeg, maar Brecht Dejaegere knalde een rebound vanop enkele meters wild in het zijnet.

Dol slotkwartier maakt alles goed voor de thuisfans

Na rust nam AA Gent over, maar ook Yaremchuk besloot een wenkende kans in het zijnet. Het doelpunt viel aan de overkant. Nana Asare legde de bal panklaar voor Cevallos, die loeihard via de deklat in doel besloot: 0-1. Lokeren trok een muur op en het publiek begon te morren. Tot het slotkwartier: eerst hield de paal de Buffalo’s nog van de gelijkmaker na een goede actie van Brecht Dejaegere, maar even later was het toch raak. Wie anders dan Jonathan David knikte een voorzet Jean-Luc Dompé binnen, zijn vierde goal van het seizoen al.

De Buffalo’s zetten alles op alles en de storm was te hevig voor Lokeren. Doelman De Wolf wist Awoniyi nog van de winnende goal te houden, enkele minuten later was de deklat spelbreker voor AA Gent na een kopbal van alweer Awoniyi. Maar toen moest de climax nog komen: Vanderhaeghe gooide de Georgische nieuwkomer Giorgi Kvilitaia erin en die scoorde na enkele seconden. Hij stond op de juiste plaats om binnen te tikken nadat De Wolf een schot van Asare gelost had.

Door de zege springt AA Gent de top zes binnen. Lokeren blijft voorlaatste met één op vijftien.