Spektakel in Eupen: Panda’s vloeren Standard na dolle slotfase

Eupen heeft voor een enorme verrassing gezorgd in het eigen Kehrwegstadion. De Panda’s kwamen vroeg op achterstand door een goal van Emond, maar in een dolle slotfase werd het nog 2-1. Toyokawa maakte in de 85ste minuut gelijk, Luyindama zorgde met een eigen doelpunt voor de beslissing. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Eupen kon nadat het vorige week in Moeskroen de eerste punten van het seizoen pakte met opgeheven hoofd aan de partij tegen Standard beginnen. Voor Standard was een zege meer dan welkom: het volgde immers al op 5 punten van Club Brugge nadat de landskampioen gisteren vlot won bij Zulte Waregem. Voor beide teams stond er tevens ook een beetje eer op het spel: zowel Standard als Eupen zijn immers afkomstig uit de provincie Luik.

Emond opent de score

Standard stak al na één minuut de neus aan het venster via Luyindama, die net niet bij een voorzet van Carcela kwam. Eupen prikte echter meteen tegen via Pollet - die ver naast trapte - en de vinnige Toyokawa, die Ochoa niet echt op de proef kon stellen met een afstandsschot. Het was echter Standard dat als eerste scoorde: na amper negen minuten duwde Emond, voor de gelegenheid samen met Sa in een tweespitsensysteem, de 0-1 binnen op aangeven van Carcela. Even leek er een buitenspelgeur aan het doelpunt te hangen, maar ref Van Driessche liet het roodwitte feest doorgaan na overleg met de VAR.

Foto: Photo News

Eupen kwam bijna meteen op gelijke hoogte na een knal van Keita, die door Ochoa goed gepareerd werd. Standard - dat zelf tegenprikte via een afgeblokt schot van Mpoku - ging nadien over tot het controleren van de partij. Carcela ging twee keer zelf zijn kans, maar telkens stond Van Crombrugge op de juiste plek. Ook een schot van Mpoku ging er niet in: de Congolees mikte hoog over. Eupen kende dan weer pech. Spits Pollet moest vervroegd naar de kant met een blessure en werd vervangen door Eric Ocansey. Even later zorgde Garcia met een gevaarlijke vrije trap nog bijna voor de 1-1, maar de hoge bal belandde op de lat. De door de zon verblinde Ochoa mocht van geluk spreken: Standard kon met een kleine voorsprong de kleedkamer in.

Standard speelt met vuur

In de tweede helft bleef het lang windstil. Gaandeweg kwam Eupen beter in de wedstrijd. Op het uur had Ochoa de grootste moeite om een schot van Garcia onder controle te houden, maar de Mexicaan - nu met een kortere kop haar - werd gered door Van Driessche, die voor een overtreding floot. Een waarschuwingsschot waarop de Rouches meteen reageerden, want luttele minuten later knalde Carcela via de vingers van Van Crombrugge op de paal.

Foto: Photo News

Standard speelde met vuur en Eupen rook kansen. Lazare kon echter niet scoren en ook Ocansey kreeg twee mogelijkheden, maar de Ghanees besloot twee keer naast. Ook Laurent trof niet raak met een gemiste volley. Het geloof werd steeds groter en Ochoa moest twee schoten van Garcia en Gnaka afstoppen. De derde keer was het raak: Toyokawa’s schot werd nog afgeblokt door de neerliggende Luyindama, maar in de rebound ramde de Japanner toch de 1-1 tegen de touwen. En het werd nog mooier: drie minuten later werkte Luyindama een voorzet van Ocansey in het eigen doel. De spectaculaire ommekeer was een feit: 2-1 bleef ook de eindstand.

Voor Eupen is het de tweede zege op rij, waardoor de zon in de Oostkantons plots fel schijnt na een zwakke start van het seizoen. Standard laat de kans liggen om voorlopig tweede te worden en kan bovendien de grote verliezer van het weekend worden.