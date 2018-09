Lokeren kroont zich tot ploeg van het Waasland, Ben-Harush matchwinnaar na heerlijke knal

Lokeren heeft zijn eerste overwinning van het seizoen te pakken. De manschappen van Peter Maes wonnen de Oost-Vlaamse derby tegen Waasland-Beveren. Ben-Harush kroonde zich tot matchwinnaar met een droge knal. Lokeren springt zo over Waasland-Beveren in het klassement.

Beide clubs beleefden een woelige week in aanloop van de Oost-Vlaamse derby. Lokeren nam afscheid van sportief Directeur Willy Reynders en zag vijf minuten voor het sluiten van de transfermarkt nog de transfer van Frankowksi afspringen. Waasland-Beveren speelde donderdag zijn aanvoerder, en Beveren-boy, Joachim Van Damme kwijt aan KV Mechelen. Bovendien kampeerden beide clubs in de onderste regionen van het klassement. En alsof de spanning nog niet te snijden was, won Eupen vlak voor het begin van de match nog eens tegen Standard. Hoogspanning in het Waasland, dus.

Peter Maes gooide nieuwkomer Olivier Deschacht meteen voor de leeuwen, hoewel de 37-jarige ancien bij zijn voorstelling verkondigde nog drie weken nodig te hebben om volledig fit te zijn. Deschacht speelde zich op ervaring en vooral met véél goesting meteen in de harten van de Lokerse aanhang. Logisch dat hij op het einde van de match er volledig doorzat. Yannick Ferrera behield het vertrouwen in dezelfde elf actoren die vorige week op Genk een goede prestatie leverden.

De supporters kregen een aangename openingsfase te zien: veel inzet, strijd en passie, maar zonder veel doelrijpe kansen. Daarvoor stond de organisatie van beide teams te goed. Lokeren toonde toch het meeste initiatief, terwijl Waasland-Beveren speculeerde op de counter. Op het kwartier plots opschudding. De kopbal van De Ridder werd afgeblokt, maar bereikte met een gelukje Miric. Die kon vanop een meter amper nog missen, maar Roef had nog een uitstekende reflex in huis. De Beverse doelman bewees andermaal zijn uitstekende vorm.

Waasland-Beveren nam langzamerhand het commando over, met Ampomah als bedrijvigste man. Het Ghanese goudhaantje versierde twee doelrijpe kansen, tweemaal had doelman De Wolf een uitstekende parade in huis. Eerst tikte hij een lobje over zijn doel. Even later stond hij pal op diens schot.

Na rust ging het spel goed op en neer. Bij Lokeren knalde Cevallos een afvallende bal hoog over doel. Hupperts vond de vuisten van Roef op zijn weg. Bij Waasland-Beveren dolde Ampomah bij momenten met Tirpan, maar echt uitgespeelde kansen puurde hij daar niet uit. Het leek zo’n wedstrijd te worden waarbij beide doelmannen zich tot matchwinnaars zouden kronen. Maar dat was buiten Omri Ben-Harush. De Israëlische linksachter haalde – met rechts! – verschroeiend uit. Doelman Davy Roef kon er alleen maar naar kijken. De opluchting op Daknam was bijzonder groot.

Door deze eerste overwinning springt Lokeren over Waasland-Beveren naar de veertiende plaats in het klassement. Waasland-Beveren zakt naar de voorlaatste plaats met amper drie punten