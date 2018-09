Moedige Kanaries zetten mak Oostende opzij: STVV pakt eerste zege van het seizoen van op de stip

Sint-Truiden heeft die bijzonder vervelende nul weggeveegd. Na een povere partij boekten de Kanaries hun eerste zege van het seizoen en daarmee werd het tegen een dramatisch zwak Oostende rijkelijk beloond voor een zoutloze pot voetbal. Bekijk de beelden vanaf 23 uur op Sportwereld.be!

Bij KVO verscheen gisterenavond Laurens De Bock voor het eerst aan de aftrap. De voormalige linksachter van Club Brugge kwam twee weken terug over van Leeds en verving Tomasevic in de defensie van de Kust Boys. Verder had KVO-coach Verheyen een verrassende keuze in petto door Marquet en jonkie Bataille in zijn basiselftal te droppen. Marc Brys had dan weer geen ‘surprise du chef’ voorbereid want de coach van STVV verving enkel de licht geblesseerde Ceballos door Buya in vergelijking met de partij op Sclessin toen hij zijn team pas in de slotfase onderuit zag gaan.

Foto: BELGA

Sint-Truiden had nog geen enkele zege geboekt in het nog prille voetbalseizoen en die wetenschap leek de thuisploeg niet bepaald te inspireren tot attractief voetbal. Integendeel, de toeschouwers op Stayen kregen een zoutloze partij voorgeschoteld waarbij ook de bezoekers allesbehalve uitblonken qua creativiteit of dadendrang. Enkel bij een vrije trap van Bezus - de Oekraïner stiftte de bal heerlijk tot bij Buya maar die werd gestuit door Ondoa.

Brys grijpt in

Brys greep bij rust in en verving Buya - de spits uit Sierra Leone bracht er echt helemaal niets van terecht - door Nazon maar de Franse spits met Haïtiaanse roots kon bij zijn invalbeurt ook niet meteen een kentering teweegbrengen in het vormpeil van zijn ploegmakkers. Teixeira probeerde het dan maar met een strakke kopbal , voorlangs , op een vrije trap van Bezus maar voetbaltechnisch bleven beide teams zwaar onder de maat presteren.

Foto: JEFFREY GAENS

Teixeira wierp zich kort na rust heel eventjes op als de grote roerganger bij STVV, met een afgemeten voorzet bracht hij Boli vrij voor Ondoa maar de Franse aanvaller kopte de bal onbegrijpelijk hoog over. Die korte opflakkering kreeg evenwel geen verlengstuk en ondertussen bleef KVO krasselen in de opbouw. Zivkovic gedroeg zich als een schipbreukeling op een onbewoond eiland en achter hem gaven Canesin en Marquet helemaal niet thuis.

Botaka doet het dan toch

Was er ondertussen dan echt niemand die de arme voetbalsupporter op Stayen hoop gaf op een eerste competitiezege? Toch wel, eerst zag De Norre een knappe poging gered worden door Ondoa maar toen even later Boli in de zestien onderuit werd gehaald door Bjelica wees ref Dierick - na consultatie door de VAR - naar de stip. Botaka twijfelde niet en schoot STVV op voorsprong. Oostende reageerde meteen maar de kopbal van Milovic ging voorlangs.

Foto: JEFFREY GAENS

Plots kwam er zowaar vaart in de wedstrijd en kregen de fans toch iets om zich aan op te warmen op een kille zomeravond. Bij Sint-Truiden zorgde het doelpunt duidelijk voor een mentale boost op. Verheyen rekende dan weer op twee wissels, Banda en Sakala, om nog iets te forceren in de slotfase. Veel effect leverde dat evenwel niet op want zijn team bleef in hetzelfde bedje ziek: eenmaal in de buurt van de zestien kregen de bezoekers helemaal niets klaar. Oostende verzamelde nog enkele hoekschoppen maar Sint-Truiden hield al bij al nog makkelijk de nul en trok zo die deugddoende zege over de streep.