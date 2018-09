Anderlecht krijgt in extra tijd het deksel op de neus: Antwerp kaapt puntje weg in Brussel!

Antwerp heeft in extremis een punt geraapt op het veld van Anderlecht. Paars-wit leek de drie punten binnen te hebben na een kopbaldoelpunt van Pieter Gerkens, maar in de extra tijd kopte supersub William Owusu de gevleide 1-1 tegen de netten.

In de eerste match na de zomermercato pakte Hein Vanhaezebrouck uit met een verrassende basisopstelling. Achterin moest de Anderlecht-coach door de schorsing van Vranjes en de blessure van Bornauw aan het puzzelen en hij koos voor Andy Najar en nieuwkomer Lawrence. Recordaankoop Sanneh kreeg een plek op de bank. Ook Bakkali kwam aan de aftrap. Bij Antwerp koos Bölöni voor een extra verstevigd fort voor doel met de terugkeer van Batubinsika. Topaankoop Dieumerci Mbokani zat niet in de selectie tegen de club bij wie hij in 2012 de Gouden Schoen won.

Anderlecht startte met een duidelijk strijdplan en de Brusselaars grepen de bezoekers meteen bij de keel met hoge druk. Na zeven minuten leverde dat ook al een eerste kans op. Bolat moest alle zeilen bij zetten om de knal van topschutter Santini uit zijn doel te houden. Even later kon Dimata niet afwerken door een slechte controle vlak voor doel.

Toch werd het gaatje gevonden in het Antwerpse fort. Saelemaekers zette de bal knap voor tot bij de tweede paal, waar Gerkens overhoeks binnenkopte. Nog maar het tweede tegendoelpunt van Antwerp dit seizoen. De moeilijkste missie leek dus al volbracht voor de thuisploeg.

Vooral omdat de Antwerpenaren dit seizoen veel moeilijkheden om een doelpunt te maken. Dat bleek ook op het veld waar de match met momenten ontaardde in een veldslag met veel potige duels. Weinig voetbal dus. En groeiende frustraties langs Antwerpse zijde. Na een hevige discussie tussen Antwerp-coach Laszlo Bölöni en ref Wim Smet werd de Roemeen naar de tribune gestuurd. Van daaruit zag hij hoe zijn ploeg pas vlak voor rust voor een beetje dreiging kon zorgen, maar eigenlijk heeft Didillon een hele eerste helft werkloos staan zonnebaden.

Na rust probeerde Antwerp uit een ander vaatje te tappen. Vooral omdat de thuisploeg voetballend nog maar weinig in elkaar kon knutselen. Te veel slordigheden, te veel misverstanden. Anderlecht was zocht naar zijn beste niveau, maar vond wel bijna de 2-0. Batubinsika stond goed voor de open doelmond om Makarenko van de dubbele voorsprong te houden. Die veilige dubbele voorsprong.

Deksel op de neus

Want zolang de 1-0 nog op het scorebord stond, leefde de hoop op een gelijkspel nog bij de bezoekers. En nadat Dimata de bal na een hoekschop door zijn benen liet schieten, mochten de Brusselaars blij zijn dat Antwerp niet kon profiteren.

Anderlecht leek zijn schaapjes op het droge te hebben. Ondanks het erg bleke spel in de tweede helft konden Gerkens, Bakkali en Najar nog bijna scoren. Vanhaezebrouck bracht nog recordaankoop Sanneh en Kums op het veld, maar het liep nog stevig mis. In de extra tijd reageerde supersub William Owusu het best op een voorzet van Lior Refaelov en kopte de bal alsnog tegen de netten. Dolle vreugde bij Antwerp, doffe ellende bij Anderlecht dat zijn eerste puntenverlies in eigen huis van het seizoen incasseert.