Genk staat niet langer mee op kop na doldwaze tweede helft en 3-3-gelijkspel in Kortrijk

Genk moet bovenaan de rol lossen na een 3-3-gelijkspel in Kortrijk. Alle doelpunten in het Guldensporenstadion vielen in een doldwaze tweede helft, waarin de Limburgers nog een strafschop misten. Zo staat Club Brugge na zes speeldagen in de Jupiler Pro League alleen op kop, genk volgt op twee punten.

Bij KV Kortrijk keerde Kanu terug in de basiself ten koste van Stojanovic. Bij Genk voerde Philippe Clement twee wissels door vergeleken met de ploeg die donderdag Brondby versloeg in de voorrondes van de Europa League: Ndongala en Dewaest kregen rust en werden vervangen door Paintsil en Aidoo.

Behalve een goede kans voor Samatta na negen minuten viel er voor rust lange tijd weinig te beleven. Beide ploegen hielden mekaar in evenwicht met enkel halve kansjes over-en-weer.

In het slot van de eerste helft ontstond er eindelijk wat concreet doelgevaar. Paintsil kreeg enkele goede kansen maar kon geen enkele keer afwerken. Aan de overzijde trapte Mboyo maar net over terwijl Malinovskyi met een listige actie een hoekschop rechtstreeks op de paal trapte.

Doldwaze tweede helft

Genk zette in het begin van de tweede helft meteen druk naar voren, en met succes. Vukovic raapte een hoekschop op en gaf meteen (à la Courtois tegen Japan) mee met Malinovskyi. Die liep het hele veld over, haalde ook zelf uit en via een Kortrijkse speler week de bal af in doel: Bruzzese was kansloos. 0-1.

Foto: BELGA

De Boeck greep meteen in en haalde Kanu naar de kant voor Ezekiel. Lepoint kwam al dicht bij de gelijkmaker maar kon zijn poging net niet kadreren. Een hoekschop werd door Chevalier echter op de kop van Mboyo geschilderd, die zijn mannetje verschalkte en de gelijkmaker op het bord zette: 1-1!

Genk zette echter meteen weer druk naar voren en al snel stond de 1-2 al op het bord: Aidoo verschalkte van dichtbij met een harde buffelstoot Bruzzese, die echter niet helemaal vrijuit ging.

Wie had gedacht dat de Limburgers de schaapjes op het droge had, kwam echter bedrogen uit. Amper drie minuten later zorgde de pas ingevallen Idir Ouali weer voor de gelijkmaker: hij trapte via de onderkant van de lat de 2-2 binnen!

Maar nog was het niet gedaan want bij de volgende actie legde de videoref de bal op de stip nadat Pozuelo net binnen het strafschopgebied neerging na contact met Van der Bruggen. Samatta liet die unieke kans echter liggen en trapte zwak op Bruzzese.

Foto: BELGA

Ommekeer na ommekeer

Die gemiste penalty leek de Limburgers zuur op te breken, want Mboyo haalde van net buiten de zestien snoeihard uit en Vukovic kon er niet bij: 3-2.

Nadat het twee keer op achterstand was gekomen stond KVK plots op voorsprong. Maar ook dat liedje duurde niet lang. Leandro Trossard toonde immers nog waarom hij door Roberto Martinez is opgeroepen voor de Rode Duivels: hij kreeg de bal, bleef onder zware Kortrijkse druk in balbezit en rolde met een afgeweken schot de 3-3 binnen.

Woelwater Mboyo leek finaal nog voor dé beslissing te zorgen met zijn derde van de avond maar Vukovic redde zijn laatste poging. Malinovskiy pakte nog een tweede gele kaart en maakte enkele boze gebaren richting de thuisaanhang. maar dat was slechts een kleine smet op de avond. Wat een tweede helft!

Door dit gelijkspel moet Genk na zes speeldagen bovenaan de rol lossen. De Limburgers staan u tweede, op twee puntjes van kampioen Club Brugge. Anderlecht en AA Gent hebben elk één puntje minder. Kortrijk blijft onderin steken met vijf puntjes.