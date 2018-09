Club Brugge komt tegen Lokeren vrij met de schrik: strafschop in extra tijd beslist turbulente wedstrijd

Dinsdag mag Club Brugge aantreden in de Champions League maar het moest tegen Lokeren al erg diep gaan. De Waaslanders kwamen op de zevende speeldag al na enkele minuten op voorsprong in het Jan Breydelstadion en troffen voor rust ook nog twee keer de paal. De thuisploeg was in de tweede helft wel duidelijk de betere. Een doelpunt van Wesley werd door de VAR nog afgekeurd na een contact met Deschacht maar Poulain maakte op het uur dan toch gelijk: 1-1. De turbulente wedstrijd vol discussies werd uiteindelijk beslecht met een strafschop in de extra tijd: 2-1, dankzij de VAR...

Onthouden, die naam. Of liever, die voornaam. Djordje Jovanovic is 19 en stond deze zomer op punt te tekenen bij Club Brugge. Maar omdat blauw-zwart hem eerst wilde uitlenen aan Sporting Lokeren bedankte de jonge Serviër voor de eer en ging hij liever in rechtstreeks dienstverband bij Lokeren aan de slag. Coach Peter Maes gaf hem zijn debuut in het Jan Breydelstadion en de hoog opgeschoten tiener kroonde zich moeiteloos tot beste man van de eerste speelperiode.

Met Brandon Mechele en Krépin Diatta was Club Brugge het best aan de wedstrijd begonnen. Maar na een slecht weggewerkte corner stond Jovanovic op de juiste plaats om de 0-1 te scoren. De Brugse coach Ivan Leko had zijn spelers vooraf gewaarschuwd voor “een gevaarlijke situatie”, kort na de interlandbreak en voor de eerste Champions League-afspraak dinsdag tegen Dortmund. Maar dat Club al na acht minuten in het krijt zou staan tegen het nummer veertien van de Jupiler Pro League, durfde de Kroaat zelfs niet in zijn slechtste scenario voorzien.

Peter Maes had zijn pionnen slim opgesteld. Achterin gaf de verdediging geen ruimte weg, en dankzij de klaar kijkende José Cevallos konden de bezoekers slim uitbreken. Na zijn doelpunt kreeg Jovanovic nog drie goeie schietkansen. Twee keer trof hij daarbij het doelhout.

Club Brugge stelde daar maar bitter weinig tegenover. Diatta kon aan de rechterkant zijn gebrek aan matchritme niet verstoppen en moet dinsdag allicht weer zijn plaats laten aan Dion Cools of aan Dennis, indien die fit raakt. Maar ook de dribbels van Arnaut Danjuma langs links kwamen er niet uit. Hans Vanaken en Ruud Vormer zaten evenmin in de match. Maar het was vooral Club Brugges steraankoop Kaveh Rezaei die een dramatische wedstrijd speelde. Elke controle, elke pass was slecht of zonder overtuiging gespeeld. De ene keer dat hij afgezonderd voor doel kwam, werd hij er pijnlijk afgelopen door Olivier Deschacht.

Deschacht maakt indruk

De gewezen verdediger van Anderlecht kreeg een hele wedstrijd het Brugse publiek over zich heen, maar kon met geheven hoofd van het veld stappen. Hij hield Rezaei uit de wedstrijd en leidde de defensie, net zoals hij dat in zijn eerste wedstrijd tegen Beveren had gedaan.

Een andere uitblinker bij Lokeren was doelman Ortwin De Wolf. Het 21-jarige jeugdproduct stond pal op de beste Brugse kans uit de eerste helft – een schietkans voor Ruud Vormer die mooi in het straatje was gestuurd door Mats Rits. De 0-1-stand aan de rust was niet overdreven. José Cevallos trof ook nog eens de paal.

Leko passief

Hoewel Ivan Leko zijn spelers vooraf had gewaarschuwd voor onderschatting, bleef hij zelf passief wat zijn wissels betrof. Rezaei mocht blijven staan na de rust en pas laat in de wedstrijd kwamen Thibault Vlietinck en Loïs Openda er in. Jelle Vossen mocht pas twee minuten voor tijd zijn opwachting maken.

Lokeren kwam er na rust niet meer uit en een gezond agressief Club zou de wedstrijd altijd naar zich toe hebben getrokken. Wesley maakte gelijk, maar op aangeven van de VAR-scheidsrechter Alexander Boucaut werd het doelpunt afgekeurd. Die beslissing was zeker verdedigbaar – de Braziliaan had een overtreding gemaakt op Olivier Deschacht – maar minder begrijpelijk was dat het spel minutenlang stillag. De vierde scheidsrechter rekende uiteindelijk zeven extra minuten aan.

In die slotfase knalde Loïs Openda naast. Arnaut Danjuma ging neus aan neus staan met Mickael Tirpan omdat die tijd ging winnen. De emoties laaiden hoog op, maar VAR-scheidsrechter Boucaut had de apotheose voor diep in de blessuretijd gereserveerd. Christof Dierick floot een penalty voor een fout van Ari Skulason op Openda, maar Boucaut liet hem toch nog naar het televisiescherm kijken. Anders dan bij de goal van Wesley bleef Dierick deze keer bij zijn beslissing. Jelle Vossen mocht zich achter de bal zetten en houdt Club ongeslagen aan de leiding van de Jupiler Pro League.

En nu, Champions League!

Blauw-zwart voert de stand aan met 19 punten, vijf meer dan Racing Genk dat dit weekend tegen Anderlecht (13 ptn) speelt. Lokeren (4 ptn) blijft veertiende.

Club maakt op de achtste speeldag de altijd beladen verplaatsing naar AA Gent, terwijl Lokeren in een kelderduel Moeskroen ontvangt. Eerst moet blauw-zwart dus wel nog aan de bak tegen Borussia Dortmund in de Champions League.