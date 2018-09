Standard en Charleroi houden elkaar in evenwicht in Waalse derby die enkel in slotfase kan bekoren

Geen winnaar in het Waals onderonsje tussen Standard en Charleroi. Veel fysiek spel en weinig doelkansen ondanks een boeiend slot, tot zover de negentig minuten tussen de twee tenoren ten zuiden van de taalgrens.

Veel emoties maar te vaak om de verkeerde reden: fysiek spel, storende fouten en viriliteit alom. Neen, Standard-Charleroi verdiende geen schoonheidsprijs. Al waren er uiteraard wel enkele kansen, zowel voor als na de pauze. Emond zag zijn doelpunt voor buitenspel afgekeurd, aan de overzijde knalde Massimo Bruno op de onderkant van de dwarsligger. Voor het overige werd de eerste helft gekenmerkt door een lange onderbreking na een hoofdwonde voor bezoekend doelman Penneteau.

Die zou in de tweede helft een hoofdrolletje opeisen. Tot twee keer redde de Fransman een kopslag van Emond. De eerste poging van Emond had beter gemoeten, bij de tweede toonde Penneteau zijn grote klasse. Standard probeerde de bakens te verzetten maar veel kansen kregen de troepen van Michel Preudhomme niet bij elkaar gevoetbald. Ook de inbreng van Maxime Lestienne - zijn eerste minuten sinds zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League - zorgden niet direct voor verandering. Standard wilde wel maar kon de code van de Karolo’s niet kraken, ondanks een kopbalkans voor Luyindama in blessuretijd. Geen doelpunten dus en daar konden ze enkel in Charleroi blij om zijn. Voor de bezoekers had er zelfs nog meer ingezeten maar alweer Bruno stuitte op Ochoa, Niang trapte van dichtbij de winnende treffer (te) ver naast. Een zege voor de bezoekers zou van het goede te veel zijn geweest. Voor Standard alweer duur puntenverlies voor eigen volk.