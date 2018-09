Antwerp springt over Anderlecht na glansprestatie tegen Zulte Waregem

Antwerp heeft op de zevende speeldag een uitstekende zaak gedaan. De Great Old won voor eigen publiek vlot met 5-1 van Zulte Waregem en springt over Anderlecht naar een voorlopige derde plaats.

De bezoekers waren nog niet goed wakker of ze stonden al twee doelpunten in het krijt. Na een prachtige assist van Rodrigues via het achterhoofd kreeg Refaelov, in zijn eerste partij op de Bosuil, een schietkans. Hij kapte vervolgens nog eventjes Bossut en Faik uit en trapte dan beheerst binnen: 1-0. Daarvoor had Buta al een uitstekende kans de nek omgewrongen.

Maar niet getreurd, in de tiende minuut stond de 2-0 al op het bord. De Essevee-defensie kreeg een voorzet vanop rechts niet weggewerkt. Bolingi legde met het hoofd terug tot bij Arslanagic, die makkelijk kon scoren. Vijf minuten later was het drama voor Zulte Waregem compleet. Marcq hield zijn voet te hoog in een duel met Bolingi en kreeg rood. Een strenge beslissing van Boucaut.

Antwerp in een zetel maar de troepen van Bölöni gingen op zoek naar meer. Dat leverde nog voor het halfuur een strafschop op na een lichte fout van Baudry op Owusu. Die laatste zette zich achter de bal en faalde niet: 3-0. Buta en Bolingi misten daarna nog goede kansen op meer goals.

Foto: BELGA

Mbokani valt in

Ook na de pauze was de eerste kans voor de thuisploeg. Owusu werd diep gestuurd, maar faalde oog in oog met Bossut. Dan scoorde De fauw plots de 3-1 met een rake kopbal. Antwerp werd echter niet uit zijn lood geslagen en speelde opnieuw enkele kansen bij elkaar. Yatabaré, Owusu (opnieuw) en Refaelov lieten echter na te scoren.

Op het uur was daar dan toch de 4-1. Rodrigues dolde met De fauw in de zestien. Owusu hoefde zijn voet maar tegen de pass van de sterk spelende Portugees te zetten en scoorde zijn tweede van de avond. Mbokani viel nog in bij Antwerp, maar het was Haroun die de 5-1-eindstand vastlegde met een rake knal.

De verdubbeling is een feit.

#antwerpfc na zes wedstrijden: 5️goals

#antwerpfc na zeven wedstrijden: goals#antzwa — Gert Gysen (@gertgysen) 16 september 2018

In de stand is Antwerp nu voorlopig derde met vijftien punten, dat zijn er twee meer dan Anderlecht en AA Gent. De Buffalo’s spelen zondagavond echter nog op het veld van STVV. Zulte Waregem zakt weg naar plek twaalf met een 5 op 21.