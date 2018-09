Briljante dribbel van Japanse invaller bezorgt KAA Gent een ijskoude douche

Begrafenisstemming in de Ghelamco Arena: KAA Gent liep in de slotfase op een heerlijke dribbel van de Japanner Daichi Kamada. Drie punten voor de bezoekers en een flinke kater voor de Buffalo’s die kostbare punten laten liggen.

Neen, dit was niet het beste KAA Gent, de Buffalo’s haalden zeker niet het niveau dat je mag verwachten van een kandidaat op playoff 1. Het spel van de Buffalo’s was daarvoor te steriel. Boordevol goede intenties, dat wel maar in de zone van de waarheid ontbrak het de thuisploeg dat tikkeltje vernuft die nodig is om het metselwerk van bezoekend coach Marc Brys af te breken.

Bovendien is het met STVV altijd opletten voor die snedige counter. Boli zorgde al voor een eerste verwittiging, De Sart zorgde voor de koude douche. De vaardige middenvelder werkte een heerlijke doorsteek van Ceballos perfect voorbij Kalinic.

Problemen voor Gent: de balcirculatie verliep te traag, Limbombe wilde veel maar vooral voor zichzelf, Koita is jong en heeft talent maar je kan van een 19-jarige niet verwachten dat hij meteen het verschil maakt. Bovendien stond daar een stevig blok tegenover met een vaardig middenveld: Besus, De Sart en Ceballos kunnen aardig ‘ballen’.

Gouden wissels

Coach Yves Vanderhaeghe greep bij de rust in: nieuwkomer Souquet bleef in de kleedkamer, Dylan Bronn verscheen op het veld. De Tunesiër deed meteen wat hem op het WK ook tegen de Rode Duivels lukte: scoren. Het voorbereidende werk was van Koita.

Maar ook dit doelpunt leek de Gentenaren niet echt te bevrijden. De Truienaren bleven loeren op de counter en vooral Boli had meer kunnen doen met de geboden ruimte. De wedstrijd leek af te stevenen op een gelijkspel maar dat was buiten Daichi Kamada geraakt. De Japanse aanvaller stond nog maar amper op het veld of hij zette een weergaloze dribbel in. De Gentse verdedigers - leken wel zoutzakken, ook doelman Kalinic had geen verhaal tegen het schot van de Japanner dat in het dak van het doel verdween. Wat een invalbeurt voor de 22-jarige Japanner.

Sint-Truiden rook de zege, Besus pakte nog wel rood en Limbombe zag zijn poging afgeblokt. Wat de Gentenaren ook probeerden, scoren deden ze niet meer. En dat kwam hard aan.