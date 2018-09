Magistrale Leandro Trossard houdt Racing Genk in spoor Club Brugge

Alleen Genk kan zijn wagonnetje aanpikken bij Club Brugge, alleen in Limburg is het even rustig als aan de Olympialaan. In wat als een generale repetitie voor de clash met de Brugse broer kan gelden, kon Cercle Brugge slechts 23 seconden de schijn ophouden dat het de Genkse machine kan verstoren. 2-5 werd het, na een heerlijke hattrick van Leandro Trossard. Genk blijft zo op twee punten van leider Club Brugge en telt vier punten meer dan nummer drie Anderlecht.

Bekijk de samenvatting vanaf 23u op Sportwereld.be

Dan komt de grote Russische patron uit Monaco eens langs en nog voor die zich goed en wel had neergevlijd, had Cercle al zijn eigen ruiten ingegooid. Miljardair Dmitry Rybolovlev - voor het eerst op bezoek in de serre van zijn jonge Monegaskische kasplantjes - zag hoe de Genkse rechtsback Maehle van ‘zijn’ Tormin een vrijgeleide kreeg om al na 24 seconden te scoren. De rapste goal dit seizoen en voor die jonge plantjes een voorbode van een kat-en-muisspel.

Voor Omolo ging het te snel Foto: BELGA

Hoog tempo

Water kregen ze nochtans genoeg, maar het was niet de Brugse moesson die Cercle deed verzuipen. Wel het tempo dat Pozuelo en Malinovskiy oplegden, een voorproefje ook op wat Cercle volgend weekend in de stadsderby kan verwachten. Genk kneep groen-zwart een kwartiertje helemaal dood en niemand die in staat was om daar wat tegenover te stellen. Laurent Guyot had dan wel een aanvaller voor een middenvelder opgeofferd – De Belder voor Omolo – maar rust in het middenveld gaf dit Cercle niet. Harde werkers genoeg maar voor Omolo en Koné ging het gewoon te snel. De thuisploeg mocht van geluk spreken dat Samatta een voorzet van Paintsil – samen met Lucumi de enige wijzigingen in de elf van Genk – over maaide.

Kinderlijke tegengoal

Pas toen Genk enigszins inzakte, kwam Cercle al vaker over de middellijn. En toen Sander Berge de bal kinderlijk verspeelde aan Lusamba en Maehle niet durfde happen bij Tormin, schoof laatstgenoemde de 1-1 in de verste hoek. Cercle rekende zich al rijk maar nog voor de rust was daar weer Maehle, dit keer met een voorzet. Palun liet Trossard de tijd om Het Nieuwsblad te lezen én de 1-2 in het hoekje te mikken.

Cercle all-in

Bij Genk bleef Malinovskiy in de kleedkamer maar dat veranderde weinig aan het spelbeeld. Vervanger Heynen mikte meteen naast, maar de 1-3 viel toch via het alfa en omega van dit Genk: Alejandro Pozuelo. De Spanjaard zette zelf de actie op, Samatta nam Ueda én Nardi te grazen en het was Pozo die de 1-3 tegen de netten jaste. Meteen greep Guyot in en bracht hij Gakpé in voor Omolo. En meteen viel ook de 2-3, alweer na prima stoorwerk van de 21-jarige Lusamba. Of verschrikkelijk geklooi van Aidoo, het is maar door welke bril u het bekijkt. Bruno nam het cadeautje in dank aan en schoof zijn vijfde van het seizoen voorbij Vukovic. Cercle ging meteen all-in, met de inbreng van Bongiovanni. Meer dan de gelijkmaker hing een vierde Genkse goal in de lucht.

Trossard schittert

Pozuelo werkte de overmacht niet af, Trossard deed het wel, met twee krullen in de verste hoek, de een al mooier dan de ander (2-4 en 2-5). Leandro Midas: al wat zijn rechter raakt, verandert in goud. Zes goals in de competitie, zes ook in de Europa League: dat heeft die chef van Monaco ook gezien… Genk blijft als enige in het spoor van landskampioen Club.

En Cercle? Tegen een tegenstander van dit kaliber komt het simpelweg te kort. Met het zware programma voor de boeg - Club (officieel uit), Charleroi (thuis) en Anderlecht (uit) – is het voor Cercle zaak om weg te blijven uit de bodem. Vraag is wie er voor extra peper in de poep in derby kan zorgen?