Waasland-Beveren kan ook tegen negen Charleroi-spelers niet winnen

Waasland-Beveren zit na acht speeldagen nog steeds zonder zege in de Jupiler Pro League. In de thuismatch tegen Charleroi leek het scenario wel ideaal toen Ampomah vroeg in de tweede helft de openingstreffer van Osimhen uitwiste en Ilaimaharitra een rode kaart onder de neus kreeg, maar de stand bleef 1-1. Charleroi eindigde nog met negen nadat Jérémy Perbet enkele minuten na zijn invalbeurt rechtstreeks rood kreeg voor natrappen. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Trainer Yannick Ferrera greep terug naar zijn vertrouwde 4-3-3-formatie en wijzigde zijn elftal op drie posities: Schryvers, Jubitana en Abdullah kwamen terug in de ploeg. Verstraete, Foulon en Badibanga verhuisden naar de bank. Bij Charleroi moest sluipschutter Perbet vrede nemen met een plaatsje op de bank. Wolfsburg-huurling Victor Osimhen versierde zijn eerste basisplaats bij de Zebra’s. De 19-jarige Nigeriaan stelde niet teleur. Eerst verslikte hij zich nog in zijn controle, maar nadien pakte hij uit een geniale ingeving en verraste hij Schryvers en Roef met een hakje. De Beverse doelman was te verrast. Enkele minuten later leed Jubitana dodelijk balverlies op de middenlijn. Charlerio schakelde via Benavente en Niane razendsnel, maar die laatste zag zijn schot op de dwarsligger stranden. Pech voor Charleroi. Waasland-Beveren kwam met de schrik vrij.

Waasland-Beveren ging thuis tegen Charleroi op zoek naar zijn eerste overwinning van het seizoen. Maar daar was in de eerste helft weinig van te zien. De bezoekers domineerden voor rust. Eenrichtingsvoetbal op de Freethiel. Waasland-Beveren liet de eerste helft weinig zien. We kregen een festival van verkeerde controles, slechte passes en dramatische voorzetten te zien. Zo konden de Waaslanders nog uren spelen zonder een doelpunt te maken. Neen, de Waaslanders konden voor rust welgeteld één keer prikken, maar de voorzet van Schryvers werd nog net voor de neus van de infiltrerende Vukotic in hoekschop verwerkt. De spelers werden bij rust terecht op een mini-fluitconcert van de thuisaanhang getrakteerd.

Trainer Ferrera had genoeg gezien en schakelde na rust om naar een 4-4-2-formatie. Zo kwam Forte in de ploeg voor Keita. Ampomah kreeg vlak na rust meteen een uitgelezen kans, maar de Ghanees faalde. Plots opschudding op de Freethiel. Middenvelder Ilaimaharitra ging met zijn voet over de bal, recht op de enkel van Boljevic. Ref Verboomen twijfelde niet en greep terecht naar zijn achterzak. Charleroi nog dik 40 minuten met een mannetje minder.

Waasland-Beveren buitte die man-meer situatie op de daaropvolgende vrije trap meteen uit. Verdediger Dessoleil werkte de bal recht in de voeten van Ampomah. Die twijfelde niet en bracht zijn ploeg, misschien wel met een gelukje op gelijke hoogte. Waasland-Beveren was na rust de betere ploeg, maar kende toch moeite om tot uitgespeelde kansen te komen. Charleroi loerde op de counter. Op zo’n haarscherpe counter knalde aanvaller Niane het leer onbesuisd over. Via Ampomah en een afstandsschot van Vanzo versierde de thuisploeg in het slot nog enkele mogelijkheden, maar doelpunten vielen er niet meer. Een minuut na zijn invalbeurt kreeg Perbet in de extra tijd nog een rode kaart onder de neus geduwd voor natrappen.

Beide ploegen schieten weinig op met dit gelijkspel. Waasland-Beveren verloor thuis nog niet, maar blijft wel achter met een povere 5 op 24. Een evenaring van hun slechtste competitiestart ooit. Charleroi springt naar een voorlopige tiende plaats.