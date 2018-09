Geen doelpunten in kelderkraker: Lokeren en Moeskroen blijven helemaal onderaan staan

Lokeren kwam thuis niet verder dan een gelijkspel tegen rode lantaarn Moeskroen. De pas aangestelde coach Bernd Storck pakt zo 4 op 6 met Moeskroen dat met 0 op 18 begon aan de competitie. Lokeren raakt niet weg uit de kelder van het klassement.

Peter Maes behield het vertrouwen in de elf die ook op Club Brugge aan de aftrap kwamen. Op het wedstrijdblad ook geen Mujangi Bia die nochtans speelgerechtigd was. De coach van Moeskroen wijzigde zijn team op twee posities na de eerste overwinning van het seizoen tegen Kortrijk. Galitsios (ex-Lokeren) haakte na de laatste training geblesseerd af. In de aanval werd Mbombo gewisseld voor Amallah. In de aanvangsfase legde Moeskroen de beste aanvalspatronen op de mat. De Wolf bracht redding met de vuisten op een pegel van Van Durmen. Pierrot probeerde het nog eens voor de bezoekers met een plaatsbal net over de dwarsligger. Lokeren kreeg de beste kans om de score te openen. Hupperts, schitterend in het straatje gestuurd door De Ridder, dook alleen voor doelman Butez op maar talmde te lang om af te drukken.

Moeskroen bleef hoog druk zetten en daar had de thuisploeg het moeilijk mee. Lokeren slaagde er nauwelijks in om de bal een tijdje in eigen rangen te houden. Cevallos kwam niet in het stuk voor en verdediger Diaby vond zijn draai niet op zijn nieuwe positie op het middenveld. Tijdens de rust werd Diaby in de kleedkamer gelaten voor Marecek. Na een mooie aanval over rechts bereikte Tirpan Jovanovic die centimeters naast besloot. Aan de overkant dribbelde Olinga zich knap tussen twee Lokerse verdedigers maar vervolgens joeg hij de bal met een punter huizenhoog over. Ook in de tweede helft nam Moeskroen de touwtjes in handen. De bezoekers dreigden op enkele hoekschoppen. De Wolf moest zich tonen op een gevaarlijke kopbal van Pierrot die een goede wedstrijd speelde. De Lokerse doelman had ook nog een knappe voetreflex in huis op een schot van Amallah.

VAR

Jovanovic schoot de thuisploeg op voorsprong maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Er ontstond wel verwarring want na tussenkomst van de VAR wees scheidsrechter Vertenten eerst naar de stip. Pierrot ging driest in op doelman De Wolf die alweer een puike wedstrijd keepte. De aanvaller van Moeskroen stond reeds geel geboekt en flirtte met rood. Na het incident werd Pierrot onmiddellijk vervangen door Leye. Lokeren probeerde nog met een slotoffensief de overwinning in de wacht te slepen. Tweemaal was de ingevallen Marecek dicht bij een doelpunt. Zijn eerste poging ging onbegrijpelijk naast. Bij zijn tweede knal belandde de bal op de paal. Ook Miric mistte nog een dot van een kans.