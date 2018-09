STVV stopt opmars Antwerp dankzij knappe goal en assist van jonge linksback De Norre

STVV heeft de opmars van Antwerp gestopt dankzij Casper De Norre. De nog maar 21-jarige linksback opende de score met een knappe goal en gaf in de blessuretijd ook de assist voor de beslissende 2-0. Door de zege komen de Truienaars op de zevende plek, met evenveel punten als Anderlecht, AA Gent en KV Oostende. Antwerp blijft derde. Bekijk de beelden vanaf 23u op Sportwereld.be.

Terwijl het nog steeds ongeslagen Antwerp bovenin vlotjes meedraaide, lijkt ook STVV na twee opeenvolgende zeges op kruissnelheid te komen. Voor de Kanaries kwam Endo in de ploeg voor de geschorste draaischijf, Roman Bezus. De Norre was genezen en hield Acolatse op de bank. Bij de Great Old startte Mbokani opnieuw op de bank. Opare keerde terug in de ploeg ten koste van Buta.

In een verschroeiende openingsfase nam STVV de bovenhand, maar doelgevaar kwam daar niet uit voort. Beide teams hielden de wedstrijd goed op slot, het was wachten op een bevlieging. Met de rust in zicht zorgde Refaelov daar namens Antwerp voor. Na een knappe rush haalde de Israëliër stevig uit. Doelman Steppe zweefde het eerste schot tussen de palen uit zijn doel. 0-0 was de stand na 45 minuten.

De Norre blinkt uit met goal en assist

Net als in de eerste helft openden de Kanaries furieus, met succes. Met een doorsteekballetje kliefde Ceballos door de Antwerpse defensie. De Norre rondde de perfecte assist af in de winkelhaak. Op het uur kwam Antwerp goed weg. Boli omspeelde doelman Bolat, maar gleed weg en zag een uitstekende mogelijkheid in rook opgaan.

De bezoekers voerden gestaag de druk en kwamen via Ivo Rodrigues ook twee keer in de buurt van een gelijkmaker. Eerste krulde de Portugees de bal een metertje naast, nadien kopte hij recht in de handen van goalie Steppe. Tien minuten voor tijd liet STVV na de partij in een definitieve plooi te leggen. Botaka ging op een counter zijn eigen kans, maar had altijd moeten afspelen. In de blessuretijd deed invaller Kamada de boeken wel definitief toe dankzij een assist van de klaarkijkende De Norre.