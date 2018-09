KV Oostende komt top zes binnen dankzij zege bij Eupen

KV Oostende staat bij de eerste zes na een 1-2-zege op het veld van Eupen op de achtste speeldag van de Jupiler Pro League.

De aanloop naar de verste verplaatsing van het jaar was voor KV Oostende niet bepaald ideaal. Twee spelers die normaliter geselecteerd werden, moesten uiteindelijk afhaken. Vooral de reden voor het ontbreken van Coopman - nog geen minuut gespeeld - was opvallend. Blijkbaar was zijn administratie nog niet in orde, waardoor hij niet speelgerechtigd was. Een menselijke fout, klonk het bij KVO. Ook die andere aanwinst De Bock bleef uiteindelijk thuis. Na een trap op de enkel werd hij niet fit genoeg bevonden. Jeugdspelers Bataille en D’Haese trokken daarom mee naar de Oostkantons. Lombaerts bekeek de wedstrijd vanuit zijn zetel in West-Vlaanderen. Hij werd na een aanvaring met Verheyen niet geselecteerd. Bij Eupen mocht Pollet opnieuw opdraven ten nadele van Toyokawa. Ook Milicevic stond in de basis.

Oostende wou graag nog iets rapen na een magere één op zes maar was op zijn hoede voor een Eupen in vorm dat prijkte met 7 op 9. Dat laatste bleek na de eerste helft een half mirakel. Zowel tactisch als voetballend leek het nergens op bij Eupen. KV Oostende speelde daarentegen zijn beste eerste helft van het seizoen met fris en aanvallend voetbal. De 0-1 van Sakala was na dramatisch verdedigen van Bushiri en Van Crombrugge bij de rust niet meer dan logisch. De speelde meteen mannetje minder op het middenveld en liet KV Oostende telkens rustig combineren. Anderzijds was het aanvallend allemaal veel te weinig bij Eupen. Een echte kans voor de thuisploeg voor de rust viel dan ook niet te noteren.

Makelele had genoeg gezien en corrigeerde tijdens de rust. Hij liet Fall en Pollet - beiden onzichtbaar - in de kleedkamer en bracht Toyokawa en Lazare tussen de lijnen. Eupen probeerde KVO tijdens het begin van de eerst helft meteen tegen eigen doel te plakken en kreeg een schietkansje via Toyokawa, maar hij werd afgeblokt. De wedstrijd werd uiteindelijk beslist in vier minuten tijd in de tweede helft. Eupen maakte dan toch gelijk na een vrije trap van Luis Garcia waarbij KVO-doelman Ondoa niet vrijuit ging, maar amper vier minuten later slalomde Bjelica de thuisverdediging een flarden om dan Zivkovic te bedienen. De Nederlander stond amper twee minuten op het veld toen hij zijn eerste van het seizoen mooi binnen knalde. Even leek het erop dat Eupen mocht hopen op een strafschop nadat de VAR ingreep bij vermeend handspel van Vandendriessche, maar ref D’Hondt oordeelde dat de arm van de Fransman tegen het lichaam bleef. Een correcte beslissing, overigens. Een slotoffensief van Eupen kwam er niet meer, waardoor Oostende zijn tweede uitzege pakte en terug aansluit bij de top zes. Eupen staat terug met de voeten op de grond na drie matchen zonder nederlaag.