Eupen leert zwak KV Kortrijk een lesje en pakt belangrijke zege

KAS Eupen is met 1-3 gaan winnen op het veld van KV Kortrijk. De Panda’s profiteerden van een onmondige thuisploeg om te gaan lopen met drie broodnodige punten. Kortrijk liet zich tweemaal verrassen op een stilstaande fase en gaf kort na rust een domme strafschop weg. Nadien beperkten de bezoekers zich tot verdedigen, de match bloedde zo dood. Door de zege springt Eupen naar een voorlopige negende plaats met 10 op 27, Kortrijk blijft achter met 8 op 27 en een 12e stek in het klassement.

Kortrijk tegen Eupen, de nummer elf tegen de nummer twaalf. Vooraf denk je dan: ‘dat wordt een saai begin met twee gesloten teams die elkaar aftasten’. Niets was minder waar. De supporters die tien minuten te laat in het stadion arriveerden misten meteen twee doelpunten. De twee teams maakten er een vlammend wedstrijdbegin van. Al in de vierde minuut stond Eupen voor. Garcia trapte een vrijschop, Lepoint kon een eerste kopbal van Pouraliganji maar half verwerken en die laatste schoot de rebound vervolgens droog in de rechteronderhoek. Eerste kans, eerste goal: afwerken aan honderd procent dus.

Foto: BELGA

Iedereen wakker bij Kortrijk zou je denken, maar viel dat even tegen. D’Haene verloor in de eigen zestien nogal knullig de bal, maar het afwerkingspercentage van Eupen werd onmiddellijk gehalveerd door Toyokawa. De Japanner kwam alleen voor Kaminski, maar schoot over.

Daarna ging het vliegensvlug naar de overkant. “Mijn taak is om de bal zo vlug mogelijk van de verdediging bij de spitsen te krijgen”, zei Van Der Bruggen vooraf. Hij gaf er even een gastles in. De middenvelder stuurde Stojanovic enig mooi alleen op Van Crombrugge af en de Serviër miste niet: 1-1.

Foto: Photo News

Daarna moesten beide teams even op adem komen. Vooraf had Kaminski laten optekenen dat Kortrijk minder kansen moet weggeven. Profetische woorden, want de Kortrijkse defensie bracht zichzelf in de problemen door knullig ballen te verwerken en niet wakker te zijn op stilstaande fases. Zo kregen we een heruitgave van het eerste Eupense doelpunt. Garcia plaatste zich opnieuw achter de bal vanop dezelfde kant, gaf een perfect aangesneden bal en Molina was veel sneller op de bal dan de slapende De Sart. De verdediger van Eupen kon zo vrijstaand binnenkoppen: 1-2. Kortrijk was nu helemaal van slag.

Foto: Photo News

Gouden voeten

Juist voor de pauze leek Kortrijk volledig het deksel op de neus te krijgen. Garcia, weer hij, verschalkte Kaminski van dichtbij, maar de videoref kwam terecht tussen omdat hij de bal met de hand controleerde. Het was slechts uitstel van executie voor Kortrijk. Meteen na de rust was het bij de eerste aanval van Eupen opnieuw alle hens aan dek. Hines-Ike, weer hij, veroorzaakte voor de tweede keer in drie competitiematchen een penalty. Hij liep Fall aan in de rug. Garcia werkte de elfmeter beheerst af, de aanvoerder van Eupen bekroonde zo een sterke wedstrijd.

Het was tot na het uur wachten tot Kortrijk er nog eens iets tegenover zette. D’Haene zette voor en Van Crombrugge kon de rake kopbal van Stojanovic maar net over de lat tikken. Kortrijk had veel moeite met de snedige counters van Eupen, want meteen na de hoekschop kwamen de Oostkantonners in een drie tegen twee situatie. Lazare kon net niet goed afdrukken oog in oog met Kaminski. Eupen liet na om de match volledig dood te maken. Het signaal voor De Boeck om naar een 3-5-2 om te schakelen om meer druk te ontwikkelen, maar onzuiverheden, te slappe duelkracht en een slechte afwerking stonden een Kortrijkse aansluitingstreffer in de weg. Eupen nam verdiend de drie punten mee en wordt voorlopig negende in de stand.

Foto: BELGA

Blessure Mboyo

Kortrijk-aanvaller Mboyo verdraaide zijn knie in de match en werd op slag van rust gewisseld. “Dat was een aderlating voor ons”, zei trainer De Boeck achteraf. “We weten nog niet hoe erg het is, maar dat kan een inactiviteit van een aantal weken zijn. Laat ons hopen van niet.” Mboyo maakte al 4 goals voor Kortrijk en is daarmee clubtopschutter.