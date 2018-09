Gelijkspel tegen AA Gent helpt Antwerp aan vierde plaats

Antwerp en AA Gent hebben de negende speeldag van de Jupiler Pro League afgesloten met een 2-2 gelijkspel. De thuisploeg wordt zo alleen vierde op negen punten van leider Club Brugge, AA Gent telt nu evenveel punten als nummer zes STVV -maar heeft wel een minder doelsaldo. Mbokani en Haroun scoorden voor de thuisploeg, Rosted en Vadis voor de bezoekers.

Een punt pakken op Antwerp, is dat voldoende om Yves Vanderhaeghe nog wat tijd te kopen? De vraag is namelijk al lang niet meer óf Vanderhaeghe straks mag gaan stempelen, wel wanneer. Met een interlandbreak voor de boeg – lees: een inlooptijd van twee weken voor een nieuwe trainer – worden wel meer coaches in eerste klasse zenuwachtig als hun telefoon oplicht – tenzij Hein Vanhaezebrouck dan. Die vergeet zijn smartphone al eens in zijn kleedhokje.

Dat terzijde. De redding van Vanderhaeghe is dat Belgische trainers in wie het Gentse bestuur zijn vertrouwen durft stellen zeer dun gezaaid zijn. En een buitenlander in het seizoen aanstellen is toch een tikje Russische roulette. Dus doet iedereen verder alsof er niets aan de hand is.

De opstellingen bij AA Gent zijn nochtans een weerspiegeling van de heersende instabiliteit. Ze voelen ook aan als roulette. Van aanwinst Souquet, vorige week dramatisch tegen Club Brugge, was geen spoor meer. Ook die andere aankoop, Timothy Derijck, bleef weer op de bank. Bronn werd weer rechtsachter, Rosted vervoegde Plastun in het centrum.

Ook voorin blijft het zoeken naar het juiste recept. Awoniyi en Limbombe kregen loon naar werk na hun goals in de beker tegen Virton. Andrijasevic en David verdwenen weer naar de bank. Yaremchuk, onaantastbaar als basisspeler ondanks non-wedstrijden in de drie posities voorin, kwam naast Awoniyi te staan, terwijl Limbombe en Chakvetadze de flank bevolkten in een aanvallende 4-4-2.

Schicht van Odjidja

Dat nieuwe plan leek te werken. Rosted zette Gent na een kwartier op rozen. Aangespeeld door Limbombe hield de Noor Van Damme af en fusilleerde hij Bolat. Het vuurpeloton weer even afgewend voor Vanderhaeghe, al duurde die gedachte niet lang. Diezelfde Rosted verloor Mbokani een seconde uit het oog. Genoeg voor de Congolees, op KV Mechelen in de beker al dodelijk efficiënt, om ook zijn tweede doelkans ooit voor Antwerp binnen te koppen.

Eén keer de nul, zestien tegengoals: dit Gent zit met een probleem, ook al verdiende het op dat moment beter. Het speelde de bal beter rond, toonde zich gretiger in de duels en was op de tegenaanval vlijmscherp. Nadat Limbombe op zo’n razende tegenstoot Yaremchuk negeerde en te zelfzuchtig op Bolat trapte, scoorde Gent uit de corner die daarop volgde met een schicht van Odjidja, de beste man van AA Gent. De reddende engel was evenwel Asare, die op een corner een kopbal van Owusu op de lijn keerde.

Esiti tegen powerplay

Dat Antwerp uiteindelijk toch weer langszij kwam, hadden de Buffalo’s aan zichzelf te wijten. Omdat Awoniyi een minuut voor de gelijkmaker een counter verkwanselde, maar evenzeer omdat zelfs twee centrumspitsen er niet in slagen Gent zuurstof te geven. Awoniyi was technisch niet bij machte de bal vast te houden en Yaremchuk speelde zelfs verstoppertje. Dus kon Haroun, nadat Limbombe door de benen werd gespeeld door Juklerod, de 2-2 maken. Gent kraakte door het fysieke spel en moest op Kalinic rekenen om Rodrigues van de 3-2 te houden.

Vanderhaeghe gooide Esiti erin, op het wedstrijdblad ‘Esteti’ genoemd. Terwijl de Nigeriaan, na speelminuten op de eerste speeldag helemaal naar het achterplan verhuisd, nu net géén estheet is. Wel een extra stutbalk om de powerplay van Antwerp op te vangen. Dat werkte, maar omdat Awoniyi alweer op Bolat stuitte, bleef de 2-2 op het bord.

Billijk, maar voldoende om de rust te doen weerkeren bij AA Gent, is het niet. Zolang het bestuur zich stil houdt, weet Vanderhaeghe hoe laat het is.