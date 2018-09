Waasland-Beveren pakt eerste (broodnodige) zege van het seizoen tegen rode lantaarn Moeskroen

Waasland-Beveren heeft onderin een gouden zaak gedaan: na vijf gelijke spelen konden de Waaslanders voor het eerst dit seizoen eens winnen. Dat deden ze bovendien op het veld van rode lantaarn Moeskroen, dat na die 0-3-nederlaag op eigen veld een rechtstreekse concurrent ziet uitlopen. Extra pijnlijk: de thuisploeg miste een strafschop toen het nog 0-1 stond.

Moeskroen-Waasland-Beveren stond in de kijker als de degradatietopper op de negende speeldag van de Jupiler Pro League. Vooral voor trainer Yannick Ferrera was het een belangrijke partij. Hij kreeg afgelopen woensdag alsnog het vertrouwen van de club maar in ruil werd een overwinning verwacht tegen Moeskroen. Deze taak werd met overtuiging volbracht.

De fel bekritiseerde coach van de Waaslanders greep voor deze cruciale wedstrijd terug naar zijn wekelijkse selectieconcept. Dezelfde elf als in de competitiewedstrijd tegen Charleroi dus. Opvallend wel dat aanvaller Forte niet eens tot de selectie behoorde. Zijn plaats werd op de bank ingenomen door Ndao. Verlies was voor beide teams alvast uit den boze.

De eerste grote kans was meteen voor de thuisploeg. Een vrijschop werd tot bij Bakic getikt en deze knalde op de vuisten van doelman Roef. In de rebound kopte Dusenne op de deklat. In een daaropvolgende fase trapte Olinga zwak naast. Waasland-Beveren reageerde meteen en het was meteen raak. Een voorzet van Boljevic belandde perfect op het hoofd van Vellios, die de Waaslanders op voorsprong bracht. Een schot van Katranis aan de overzijde leverde niets op en ook een voorzet van Boljevic werd kort na het kwartier door Vukotic nipt naast gekopt. Plots was er een heet standje voor de doelmond van doelman Roef. Een vrijschop werd door de Wase doelman gelost, maar gelukkig werd het daaropvolgende schot afgeblokt. Moeskroen bleef aandringen en toen Massop Van Durmen neerduwde wuifde scheidsrechter Put in eerste instantie alle protest weg. Na ingrijpen van de VAR ging de bal alsnog op de stip. Roef toonde zich meteen de held bij de bezoekende supporters door de strafschop uit zijn doel te ranselen. Net op het halfuur kreeg Boljevic een unieke kans om de score op te drijven, maar zijn poging naar de linkse hoek werd knap door doelman Butez in hoekschop geduwd. Boljevic bleef alle vrijheid krijgen en trapte opnieuw via een been van een thuisverdediger in hoekschop. Het was uitstel van executie want vijf minuten voor rust werd een geharrewar voor doel door Ampomah op de paal gekopt en Schryvers kon in de rebound tussen een pak spelers een tweede keer scoren voor de Waaslanders.

De Waaslanders konden met een tevreden gevoel naar de kleedkamers. Met de inbreng van Leye en de lange bal probeerde Moeskroen in de tweede helft meer druk te zetten op de bezoekende verdediging. Toch leverde dit nauwelijks gevaar op. Sensatie een kwartier voor tijd toen Ampomah doelman Butez te ver uit zijn doel zag staan en de bal vanop veertig meter de bal met een wondermooi lob in doel trapte. Een werelddoelpunt om in te kaderen.

De Waaslanders hielden in het slotkwartier rustig stand en deden wat ze moesten doen. Een deugddoende overwinning die ongetwijfeld voor de nodige zuurstof zal zorgen.