Cercle als boksbal: Club Brugge spoelt bekerkater door met ruime zege in derby

Welke bekeruitschakeling? Club Brugge spoelde tegen een zwak Cercle Brugge de bekerfrustratie van afgelopen woensdag door. Vanaken en Wesley waren alweer de regisseurs van dienst. Na een overtuigende 4-0 stapt Club dinsdag met vertrouwen het vliegtuig op richting Madrid terwijl het in de eigen competitie met 25 op 27 ongenaakbaar blijft.

Het was van 2015 geleden dat Club Brugge en Cercle Brugge nog eens een stadsderby uitvochten. Het werd voor beide ploegen eigenlijk een uitgelezen moment om iets recht te zetten. Club wilde het schaamrood uit de beker van de wangen vegen, Cercle pakte tijdens zijn laatste vijf wedstrijden amper één punt. Guyot probeerde te verrassen door de Braziliaan Vitinho zijn competitiedebuut te gunnen, Omolo zat dan weer niet in de selectie. Leko aarzelde niet vier dagen voor de Champions League-wedstrijd in Madrid om zijn grote kanonnen opnieuw op stellen. Na Deinze is het definitief gedaan met roteren. Vormer - afgelopen woensdag nog geschorst - Vanaken en Wesley: allen stonden ze opnieuw aan de aftrap.

Na amper enkele minuten moest Cercle al achtervolgen nadat Wesley Lambot - dramatische wedstrijd - tot een owngoal dwong. De Braziliaan sneed naar binnen en leverde een matig schot af, maar de Cercle-verdediger devieerde ongelukkig in eigen doel. Het bleek de voorbode voor een volledige eerste helft met blauw-zwarte dominantie. De bal ging vlot rond en Club haalde bij momenten bijna 70 procent balbezit. Het dwong ook enkele kansjes af. Vlak voor de rust bracht Vanaken zijn ploeg op een verdiende 2-0 na een magistrale schijnbeweging op assist van Wesley. De Profvoetballer van het jaar zette met een heupbeweging twee verdedigers in de wind en legde rustig naast Nardi binnen. Toen was het al even duidelijk dat Cercle een erg lange avond tegemoet ging.

Na de rust ging Club gewoon verder op zijn elan. Tien minuten na de rust mochten de boeken definitief dicht voor groen-zwart. Vlietinck rukte op en bediende Schrijvers perfect in de zestien. In één tijd werkte de kleine spits knap af in de verste hoek: 3-0. Club nam wat gas terug en Leko achtte het tijd voor enkele feestelijkheden. De Brugse coach bracht zowel Nakamba en Mata, beiden een lange revalidatie achter de rug, voor het eerst tussen de lijnen dit seizoen. Voor Mata was het zijn debuut voor Club. Cercle raakte gefrustreerd en liet dat ook blijken met enkele venijnige fouten. Schrijvers lukte met zijn tweede van de avond zelf nog de 4-0 na een assist van de ingevallen Openda. Club gebruikte Cercle dus als boksbal na de bekerfrustratie en trekt zo dinsdag met bakken vertrouwen richting Madrid voor zijn tweede groepsmatch in de Champions League. Groen-zwart blijft op zijn beurt achter met 1 op 18.

Achteraf werd in de middencirkel dan ook een blauw-zwarte vlag in de middencirkel gepland:

Foto: Isosport