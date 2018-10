Indrukwekkend Standard smeert Club Brugge eerste nederlaag van het seizoen aan

Standard Luik heeft de topper van de tiende speeldag in de Jupiler Pro League gewonnen. De Rouches smeerden in eigen huis landskampioen Club Brugge zijn eerste nederlaag van het seizoen aan. Doelpunten van Carcela, Emond en Marin zorgden voor een oververdiende 3-1 zege. Club kan zijn leidersplaats verliezen, als Genk later op de avond wint van Gent. Bekijk de samenvatting om 23u op Sportwereld.be!

Leko koos zoals verwacht voor enkele wijzigingen in zijn elftal. Dennis, Mitrovic en Mata kregen de kans om zich te bewijzen, voor die laatste was het zijn eerste basisplaats sinds zijn transfer deze zomer. Voor Schrijvers, Poulain en Vlietinck betekende het dat ze naar de bank verhuisden. Daarop was voor Ambrabat en Cools geen plaats. Bij Standard verkoos Preud’homme Mpoku en Fai boven Agbo en Pocognoli.

Dernnis startte in de basis. Foto: BELGA

Club Brugge was de ongeslagen leider, maar Standard begon furieus. Geïnspireerd door de prachtige tifo’s voor de aftrap trokken de Rouches meteen ten aanval. Luyindama stuurde Cavanda weg, die scoot vanuit een schuine hoek naast. De druk van de thuisploeg bleef. Mpoku trapte naast, Emond zag zijn omhaal op Mechele stuiten en de spits was na elf minuten dicht bij de openingstreffer. Carcela zette strak voor, Emond miste zijn deviatie. Fai pikte echter op en zette voor, Letica duwde de bal knullig richting Emond maar had nadien wel een sterke save in huis om de spits het scoren te beletten en zo zijn eigen fout goed te maken.

Standard baas

Club Brugge kreeg geen voet aan de grond, Vormer en Vanaken waren onzichtbaar in de eerste 20 minuten. Standard-verdediger Cavanda ontsnapte wel aan geel na een heel opzichtige schwalbe. Pas halfweg de eerste helft leek Club het evenwicht min of meer te herstellen, een schuchtere poging van Dennis vlak voor het halfuur was de eerste Brugse dreiging. Het was het sein voor Standard om nog eens door te duwen. Djenepo en Laifis gingen hun kans, maar trapten naast.

Toch ging Standard rusten met een verdiende voorsprong. Wesley verloor op het middenveld de bal aan Marin, die pijlsnel counterde. De middenvelder gaf gepast mee aan Carcela, de Bruge verdediging stapte niet al te slim uit en Carcela klopt Letica in de verste hoek: 1-0, Sclessin aan het feest. De Rouches trokken met een goed gevoel naar de kleedkamer, Club had werk aan de winkel.

Foto: BELGA

In de tweede helft begon Club Brugge wel scherp. Dennis vond al snel Wesley, maar de Braziliaan kopte recht op Ochoa. Het ging goed op en neer en aan beide kanten was er gevaar. Dennis dolde even met Luyindama, maar moest het onderspit delven oog in oog met Ochoa. Aan de overkant was Emond bij de pinken op de splijtende pass van Marin, de schuiver ging echter naast. Het bleek slechts uitstel van executie. Vlietinck verloor de bal aan Fai, die Emond vond. Die had niet veel tijd nodig om het leer klaar te leggen en vervolgens in de verste hoek te knallen: 2-0 voor Standard, de zege leek binnen.

Foto: BELGA

Club Brugge gaf zich echter niet gewonnen en amper 5 minuten na de goal van Emond hadden we uit het niets weer een wedstrijd. Vanaken zette strak voor, Luyindama duwde het leer per ongeluk in eigen doel en het stond 2-1. De hoop leefde op bij de bezoekers, de thuisploeg hield het hoofd echter koel en bleef uitstekend voetballen. Club wilde wel, maar had het moeilijk om kansen bij elkaar te voetballen.

Foto: BELGA

Tien minuten voor tijd mochten de boeken definitief toe. Standard werkte een hoekschop van Club weg, Danjuma liet zich verrassen door Marin en gleed nadien nog eens uit ook. Het leverde de Roemeense middenvelder een boulevard op richting Letica. Marin bleef ijzig kalm, liet de Brugse doelman de keuze maken en werkte beheerst af: 3-1 en wedstrijd gespeeld. Standard dient Club zijn eerste nederlaag toe, Genk kan later op de avond de nieuwe leider worden.