STVV pas in extremis voorbij negen spelers van Moeskroen

De Kanaries hielde de drie punten thuis tegen Moeskroen. Dankzij Yohan Boli en strafschopdoelpunten van Jordan Botaka en Dachi Kamada stuurde STVV les Hurlus met lege handen terug naar Henegouwen. Moeskroen eindigde de wedstrijd bovendien met negen man na rode kaarten voor Franck Boya en Noe Dussenne.

De succesvolle invalbeurten met een doelpunt tegen AA Gent en Antwerp bleven niet langer zonder gevolg voor Dachi Kamada. De Japanse sensatie van de Kanaries werd tegen Moeskroen beloond met een eerste basisplaats. Bij de bezoekers koos Bernd Stock voor de Haïtiaanse aanvaller Frantzy Pierrot om de rode lantaarn aan doelpunten te helpen. Met slechts drie treffers op negen partijen knelt daar toch duidelijk het schoentje van les Hurlus.

Na een lange studieronde kwam het eerste gevaar van de thuisploeg direct vanaf de stip. Na een foutieve tackle van Dimitri Mohamed op Yohan Boli wees de piepjonge scheidsrechter Kevin Van Damme naar de stip. Jordan Botaka zette zijn tweede elfmeter van het seizoen feilloos om: 1-0. Daarna ging het licht op een handvol minuten volledig uit bij Franck Boya. De Kameroense verdediger haalde tot twee keer toe foutief een Kanarie onderuit en Van Damme stuurde hem zonder aarzelen van het Truiense kunstgrasveld. Wie dacht dat STVV nu op rozen zat met elf tegen tien kwam bedrogen uit. Vlak voor de pauze was Bruno Godeau alert na een kopbal van Dussenne om de gelijkmaker naast Kenny Steppe binnen te tikken: 1-1. Casper De Norre stuitte dan weer pal op Jean Butez.

Ook in de tweede helft was er niet direct beterschap merkbaar. Veel inzet langs beiden kanten, maar het tempo zakte zienderogen. Met tien tegen elf kwamen de beste kansen wel van de bezoekers. De doorgebroken Pierrot mikte naast de verste paal. Na ruim een uur spelen besloot Brys in te grijpen met de inbreng van Wataru Endo en Jonathan Legear, collega Storck deed dit met de Genkse huurling Manuel Benson. Bracht dit alsnog zoden aan de dijk om meer dan één punt uit de brand te slepen? Boli deed het alvast vanuit buitenspel. De druk van de Kanaries nam in het slotkwartier toe, maar Moeskroen bleef loeren op de tegenaanval. Kapitein Botaka was vliegensvlug achteruit gespurt om Pierrot het scoren te beletten. Vijf minuten voor tijd ontplofte Stayen dan een eerste keer. Boli knikte van dichtbij binnen: 2-1. Het pleit was zo definitief beslecht in het voordeel van de Kanaries. Na tussenkomst van de VAR legde scheidsrechter van Damme de bal een tweede maal op de stip. De overtreding van Dussenne werd met een tweede gele kaart bestraft. Moeskroen eindigde zo de wedstrijd nog met negen man. De manschappen van Brys haalden opgelucht adem: geen onnodig puntenverlies tegen de rode lantaarn.

STVV doet een goede zaak met de late driepunter. De Kanaries staan met 17 punten op een voorlopig gedeelde vierde plaats, les Hurlus blijven laatste met vier punten.