Antwerp zet scheve situatie in Eupen recht na twee goals in vier minuten en wipt naar derde plek

Antwerp staat voorlopig derde in de Jupiler Pro League na een nipte 1-2-zege op het veld van Eupen. De Panda’s kwamen in de eerste helft op voorsprong, maar in vier minuten stelden de bezoekers orde op zaken. Refaelov maakte met een lage schuiver gelijk en Rodrigues zorgde voor de drie punten.

Antwerp moest zich herpakken na 1 op zes in de afgelopen twee matchen. En toch kon The Great Old met enig vertrouwen afzakken naar de Kehrweg: bij hun vorige drie uitstapjes naar Duitstalig België pakte ze telkens de drie punten terug mee naar Antwerpen. Maar nu kreeg dat vertrouwen al bijna een flinke deuk in de derde minuut. Een veel te nonchalante Sinan Bolat wilde uitverdedigen, maar trapte de bal op het hoofd van de opzittende Ocansey en de bal caprioleerde maar nipt langs de paal in het zijnet.

Opluchting bij Antwerp, dat de druk stilaan opvoerde, maar veel dreiging konden de bezoekers niet creëren. De roodhemden gingen zelfs met de achterstand de rust in nadat ze achterin niet doortastend genoeg waren en Toyokawa Fall vond in het centrum, die de bal tegen de netten tikte: 1-0. Van Crombrugge hield die stand op het scorebord met een knappe reflex vlak voor het rustsignaal.

Foto: BELGA

Ommekeer

De Eupen-doelman kon zijn netten echter niet voor de derde keer dit seizoen ongeschonden houden. Twintig minuten voor tijd kreeg Lior Refaelov ruim de tijd om aan te leggen en die benutte de Israëliër optimaal. Zijn lage schuiver verdween haarfijn naast de graaiende Van Crombrugge in het doel.

Foto: BELGA

En dan ging het snel. Vier minuten later keken de Panda’s al tegen een achterstand aan. Antwerp rook de drie punten. Juklerud met zijn tweede assist tot Ivo Rodrigues, die de bal keurig tegen de netten prikte. Eupen kon enkel nog in de extra tijd gevaarlijk zijn, maar Yagan kon niet voldoende bij de bal om voor de gelijkmaker te zorgen. Door de zege wipt Antwerp in het klassement over Anderlecht naar een voorlopige derde plaats.